Компанія Укренерго оновила графіки відключення світла на 3 грудня

Укренерго повідомила актуальні графіки відключення електроенергії на 3 грудня. Світло будуть вимикати в однієї та двох черг.
Головні тези:
- Укренерго оголосила нові графіки відключення електроенергії на 3 грудня для побутових користувачів та промисловості.
- Причиною тимчасового обмеження електропостачання є пошкодження енергообʼєктів під час ракетно-дронової атаки Росії.
- Інформація про стан енергосистеми України після масованих обстрілів РФ показує, що енергетики забезпечують стабільну роботу системи.
- Швидка реакція на ситуацію та цілодобова робота спрямовані на відновлення електропостачання для споживачів.
- Україна уникнула катастрофічного сценарію завдяки оперативним заходам по локалізації наслідків після масованого обстрілу.
Укрененерго оголосила нові графіки на 3 грудня
Так, час застосування і обсяг заходів обмеження для побутових користувачів будуть такими:
07:00 — 08:00 — одна черга відключень;
08:00 — 19:00 — дві черги відключень;
19:00 — 21:00 — одна черга відключень.
Для промисловості та бізнесу застосування графіків обмеження потужності буде з 06:00 до 22:00.
В "Укренерго" нагадали, що причина тимчасового запровадження обмежень — це пошкодження енергообʼєктів під час ракетно-дронової атаки Росії 28 листопада.
В якому стані енергосистема України після масованих обстрілів РФ
Наразі катастрофічного сценарію в енергосистемі України після масованих обстрілів Росії вдається уникнути. Енергетики швидко реагують на ситуацію та цілодобово працюють для відновлення електропостачання.
Про це розповів заступник міністра енергетики України Микола Колісник в ефірі телемарафону.
Він наголосив, що енергетики разом з фахівцями ДСНС максимально швидко починають відновлювальні роботи, щоб якомога швидше повертати енергопостачання споживачам.
Заступник міністра також зазначив, що росіяни намагаються позбавити Україну атомної генерації, свідомо атакуючи важливі для функціонування підстанції. Однак наразі катастрофічного сценарію вдається уникнути, адже енергетики швидко реагують на ситуацію.
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