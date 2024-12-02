Компанія Укренерго оновила графіки відключення світла на 3 грудня

Укренерго повідомила актуальні графіки відключення електроенергії на 3 грудня. Світло будуть вимикати в однієї та двох черг.

Укрененерго оголосила нові графіки на 3 грудня

Так, час застосування і обсяг заходів обмеження для побутових користувачів будуть такими:

07:00 — 08:00 — одна черга відключень;

08:00 — 19:00 — дві черги відключень;

19:00 — 21:00 — одна черга відключень.

Для промисловості та бізнесу застосування графіків обмеження потужності буде з 06:00 до 22:00.

В "Укренерго" нагадали, що причина тимчасового запровадження обмежень — це пошкодження енергообʼєктів під час ракетно-дронової атаки Росії 28 листопада.

В якому стані енергосистема України після масованих обстрілів РФ

Наразі катастрофічного сценарію в енергосистемі України після масованих обстрілів Росії вдається уникнути. Енергетики швидко реагують на ситуацію та цілодобово працюють для відновлення електропостачання.

Про це розповів заступник міністра енергетики України Микола Колісник в ефірі телемарафону.

Енергетикам вдалося зберегти цілісність енергосистеми та забезпечити її стабільну роботу. Оперативно було вжито заходів для локалізації наслідків після масованого обстрілу. Від аварійних відключень перейшли до графіків погодинних відключень, які застосовуються для збалансування енергосистеми. Поширити

Він наголосив, що енергетики разом з фахівцями ДСНС максимально швидко починають відновлювальні роботи, щоб якомога швидше повертати енергопостачання споживачам.