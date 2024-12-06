З 1 січня наступного року в Україні почне діяти нова система стабілізаційних відключень світла, покликана забезпечити справедливий розподіл обмежень по регіонах.

Як діятиме нова система стабілізаційних відключень

Як зазначають журналісти видання із посиланням на представників енергетичного сектору, наразі кожна область окремо запроваджує графіки відключень, що призводить до того, що в одних регіонах світла може не бути у споживачів по 3-4 години, тоді як в інших — світло вимикають лише на 2 години.

У зв’язку з цим в Міненерго планують упорядкувати систему стабілізаційних відключень та уніфікувати графіки у відповідності до кожної з черг.

Підкреслюється, що відповідно до одного з запропонованих рішень, графіки у низці областей можуть об’єднати у кілька, ймовірно, до трьох зон, з потенційно рівним обсягом споживання.

Енергосистема

У таком разі у кожній з цих областей графіки відключень світла діятимуть однаково.

Зокрема, в одній зоні можуть опинитись Одеська, Черкаська, Львівська та ще кілька регіонів, які відбиратимуться у шаховому порядку.

Інша пропозиція може включати в себе запровадження двох підчерг та відключень по півтори черги залежно від ситуації.

Коли чекати змін у графіках стабілізаційних відключень

Поки що нова методика підходу до відключень перебуває у процесі формування, але запровадити її хочуть уже з січня 2025 року. До Нового року у системі відключень змін не буде, — зазначив співрозмовник журналістів видання. Поширити

Енергетики пояснюють, що не можуть запровадити однакові графіки по всій країні, оскільки це спровокує серйозні перепади в енергосистемі.

При цьому чекати на суттєве поліпшення ситуації з обмеженнями енергопостачання особливих підстав немає.

Запуск дев'ятого блоку АЕС, звичайно, додасть генерації, але зниження температури збільшить споживання. До того ж імпорт електроенергії, незважаючи на те, що допустимі потужності були збільшені до 2,1 ГВт, залишається на досить низькому рівні.