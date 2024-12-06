З 2025 року в Україні зміниться механізм відключень світла
Категорія
Економіка
Дата публікації

З 2025 року в Україні зміниться механізм відключень світла

Енергосистема України
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Джерело:  РБК Україна

З 1 січня наступного року в Україні почне діяти нова система стабілізаційних відключень світла, покликана забезпечити справедливий розподіл обмежень по регіонах. 

Головні тези:

  • З 1 січня 2025 року в Україні буде запроваджена нова система стабілізаційних відключень світла, яка покликана забезпечити рівномірне розподіл обмежень між регіонами.
  • Енергетичний сектор країни планує упорядкувати систему відключень та уніфікувати графіки, при цьому можливі варіанти об’єднання регіонів у зони для однакового режиму відключень.
  • Нова методика підходу до відключень у процесі формування та може почати діяти з січня 2025 року, проте до Нового року зміни не передбачаються.
  • Запуск дев'ятого блоку АЕС може додати генерації, але зниження температури може збільшити споживання, тому суттєвого поліпшення ситуації із обмеженнями енергопостачання не очікується.
  • Імпорт електроенергії залишається на низькому рівні, незважаючи на збільшення допустимих потужностей, що ускладнює ситуацію з енергетикою в країні.

Як діятиме нова система стабілізаційних відключень

Як зазначають журналісти видання із посиланням на представників енергетичного сектору, наразі кожна область окремо запроваджує графіки відключень, що призводить до того, що в одних регіонах світла може не бути у споживачів по 3-4 години, тоді як в інших — світло вимикають лише на 2 години.

У зв’язку з цим в Міненерго планують упорядкувати систему стабілізаційних відключень та уніфікувати графіки у відповідності до кожної з черг.

Підкреслюється, що відповідно до одного з запропонованих рішень, графіки у низці областей можуть об’єднати у кілька, ймовірно, до трьох зон, з потенційно рівним обсягом споживання.

З січня 2025 року світло в Україні відключатимуть вже по-новому
Енергосистема

У таком разі у кожній з цих областей графіки відключень світла діятимуть однаково.

Зокрема, в одній зоні можуть опинитись Одеська, Черкаська, Львівська та ще кілька регіонів, які відбиратимуться у шаховому порядку.

Інша пропозиція може включати в себе запровадження двох підчерг та відключень по півтори черги залежно від ситуації.

Коли чекати змін у графіках стабілізаційних відключень

Поки що нова методика підходу до відключень перебуває у процесі формування, але запровадити її хочуть уже з січня 2025 року. До Нового року у системі відключень змін не буде, — зазначив співрозмовник журналістів видання.

Енергетики пояснюють, що не можуть запровадити однакові графіки по всій країні, оскільки це спровокує серйозні перепади в енергосистемі.

При цьому чекати на суттєве поліпшення ситуації з обмеженнями енергопостачання особливих підстав немає.

Запуск дев'ятого блоку АЕС, звичайно, додасть генерації, але зниження температури збільшить споживання. До того ж імпорт електроенергії, незважаючи на те, що допустимі потужності були збільшені до 2,1 ГВт, залишається на досить низькому рівні.

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