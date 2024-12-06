З 1 січня наступного року в Україні почне діяти нова система стабілізаційних відключень світла, покликана забезпечити справедливий розподіл обмежень по регіонах.
Головні тези:
- З 1 січня 2025 року в Україні буде запроваджена нова система стабілізаційних відключень світла, яка покликана забезпечити рівномірне розподіл обмежень між регіонами.
- Енергетичний сектор країни планує упорядкувати систему відключень та уніфікувати графіки, при цьому можливі варіанти об’єднання регіонів у зони для однакового режиму відключень.
- Нова методика підходу до відключень у процесі формування та може почати діяти з січня 2025 року, проте до Нового року зміни не передбачаються.
- Запуск дев'ятого блоку АЕС може додати генерації, але зниження температури може збільшити споживання, тому суттєвого поліпшення ситуації із обмеженнями енергопостачання не очікується.
- Імпорт електроенергії залишається на низькому рівні, незважаючи на збільшення допустимих потужностей, що ускладнює ситуацію з енергетикою в країні.
Як діятиме нова система стабілізаційних відключень
Як зазначають журналісти видання із посиланням на представників енергетичного сектору, наразі кожна область окремо запроваджує графіки відключень, що призводить до того, що в одних регіонах світла може не бути у споживачів по 3-4 години, тоді як в інших — світло вимикають лише на 2 години.
У зв’язку з цим в Міненерго планують упорядкувати систему стабілізаційних відключень та уніфікувати графіки у відповідності до кожної з черг.
Підкреслюється, що відповідно до одного з запропонованих рішень, графіки у низці областей можуть об’єднати у кілька, ймовірно, до трьох зон, з потенційно рівним обсягом споживання.
У таком разі у кожній з цих областей графіки відключень світла діятимуть однаково.
Зокрема, в одній зоні можуть опинитись Одеська, Черкаська, Львівська та ще кілька регіонів, які відбиратимуться у шаховому порядку.
Інша пропозиція може включати в себе запровадження двох підчерг та відключень по півтори черги залежно від ситуації.
Коли чекати змін у графіках стабілізаційних відключень
Енергетики пояснюють, що не можуть запровадити однакові графіки по всій країні, оскільки це спровокує серйозні перепади в енергосистемі.
При цьому чекати на суттєве поліпшення ситуації з обмеженнями енергопостачання особливих підстав немає.
Запуск дев'ятого блоку АЕС, звичайно, додасть генерації, але зниження температури збільшить споживання. До того ж імпорт електроенергії, незважаючи на те, що допустимі потужності були збільшені до 2,1 ГВт, залишається на досить низькому рівні.
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