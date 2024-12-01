Графіки відключень 2 грудня. До чого готуватися українцям
Категорія
Україна
Дата публікації

Графіки відключень 2 грудня. До чого готуватися українцям

світло
Джерело:  Укренерго

Як повідомляє пресслужба НЕК "Укренерго", 2 грудня енергетики з 07:00 до 22:00 застосовуватимуть до двох черг відключень електроенергії.

Головні тези:

  • Причина тимчасового посилення обмежень полягає в пошкодженні енергообʼєктів у результаті масованої ракетно-дронової атаки 28 листопада.
  • Обленерго визначатиме тривалість черги відключень протягом доби, забезпечуючи оптимальний розподіл навантаження.

Як діятимуть графіки відключення світла 2 грудня

Згідно з офіційними даними, обсяги відключень будуть такими:

  • 07:00 — 08:00 — одна черга відключень;

  • 08:00 — 10:00 — дві черги відключень;

  • 10:00 — 11:00 — одна черга відключень;

  • 11:00 — 19:00 — дві черги відключень;

  • 19:00 — 22:00 — одна черга відключень.

Окрім того, наголошується, що для промисловості будуть застосовувати графіки обмеження потужності з 06:00 до 22:00.

Причина тимчасового посилення обмежень — пошкодження енергообʼєктів під час масованої ракетно-дронової атаки 28 листопада, — йдеться у повідомленні.

Що також важливо розуміти, час і обсяги відключень можуть змінюватись протягом доби.

Фото: скриншот

Довідкова інформація

В "Укренерго" звертають увагу на те, що споживачі кожної області, які не належать до переліку об’єктів критичної інфраструктури, розділені на 6 черг (груп).

Застосування обмежень до трьох черг означає, що для половини споживачів у кожному регіоні діють графіки погодинних відключень. Чотири черги — обмеження до 70% споживачів у кожній області.

Коли обленерго застосовують одну чергу графіків відключень — це 4 години обмежень на добу, дві черги — 8 годин обмежень, три черги — 12 годин обмежень, чотири черги — більше 12 годин обмежень.

Як протягом доби розподілити це навантаження, якою буде тривалість черги — відповідальність обленерго.

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