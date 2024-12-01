Графики отключения света 2 декабря. К чему готовиться украинцам
Категория
Украина
Дата публикации

Графики отключения света 2 декабря. К чему готовиться украинцам

свет
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Источник:  Укрэнерго

Как сообщает пресс-служба НЭК "Укрэнерго", 2 декабря энергетики с 07:00 до 22:00 будут применять до двух очередей отключений электроэнергии.

Главные тезисы

  • Причина временного усиления ограничений заключается в повреждении энергообъектов в результате массированной ракетно-дроновой атаки 28 ноября.
  • Облэнерго будет определять длительность очереди отключений в течение суток, обеспечивая оптимальное распределение нагрузки.

Как будут действовать графики отключения света 2 декабря

Согласно официальным данным, объемы отключений будут следующими:

  • 07:00 — 08:00 — одна очередь отключений;

  • 08:00 — 10:00 — две очереди отключений;

  • 10:00 — 11:00 — одна очередь отключений;

  • 11:00 — 19:00 — две очереди отключений;

  • 19:00 — 22:00 — одна очередь отключений.

Кроме того, указано, что для промышленности будут применяться графики ограничения мощности с 06:00 до 22:00.

Причина временного усиления ограничений — повреждение энергообъектов во время массированной ракетно-дроновой атаки 28 ноября, сказано в сообщении.

Что также важно понимать, время и объем отключений могут изменяться в течение суток.

Фото: скриншот

Справочная информация

В "Укрэнерго" обращают внимание на то, что потребители каждой области, не относящиеся к перечню объектов критической инфраструктуры, разделены на 6 очередей (групп).

Применение ограничений в три очереди означает, что для половины потребителей в каждом регионе действуют графики почасовых отключений. Четыре очереди — ограничение до 70% потребителей в каждой области.

Когда облэнерго применяют одну очередь графиков отключений — это 4 часа ограничений в сутки, две очереди — 8 часов ограничений, три очереди — 12 часов ограничений, четыре очереди — более 12 часов ограничений.

Как в течение суток распределить эту нагрузку, какой будет продолжительность очереди — ответственность облэнерго.

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