Графики отключения света 2 декабря. К чему готовиться украинцам

Как сообщает пресс-служба НЭК "Укрэнерго", 2 декабря энергетики с 07:00 до 22:00 будут применять до двух очередей отключений электроэнергии.
Главные тезисы
- Причина временного усиления ограничений заключается в повреждении энергообъектов в результате массированной ракетно-дроновой атаки 28 ноября.
- Облэнерго будет определять длительность очереди отключений в течение суток, обеспечивая оптимальное распределение нагрузки.
Как будут действовать графики отключения света 2 декабря
Согласно официальным данным, объемы отключений будут следующими:
07:00 — 08:00 — одна очередь отключений;
08:00 — 10:00 — две очереди отключений;
10:00 — 11:00 — одна очередь отключений;
11:00 — 19:00 — две очереди отключений;
19:00 — 22:00 — одна очередь отключений.
Кроме того, указано, что для промышленности будут применяться графики ограничения мощности с 06:00 до 22:00.
Что также важно понимать, время и объем отключений могут изменяться в течение суток.
Справочная информация
В "Укрэнерго" обращают внимание на то, что потребители каждой области, не относящиеся к перечню объектов критической инфраструктуры, разделены на 6 очередей (групп).
Применение ограничений в три очереди означает, что для половины потребителей в каждом регионе действуют графики почасовых отключений. Четыре очереди — ограничение до 70% потребителей в каждой области.
Когда облэнерго применяют одну очередь графиков отключений — это 4 часа ограничений в сутки, две очереди — 8 часов ограничений, три очереди — 12 часов ограничений, четыре очереди — более 12 часов ограничений.
Как в течение суток распределить эту нагрузку, какой будет продолжительность очереди — ответственность облэнерго.
Больше по теме
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Экономика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Экономика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-