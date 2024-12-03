В НЕК “Укренерго" повідомили про вимушене посилення графіків відключення світла до кінця доби через зростання споживання, зниження температури та пошкодження на енергооб'єктах внаслідок останніх масованих ракетно-дронових атак злочинної армії РФ.
Головні тези:
- У НЕК “Укренерго” повідомили про посилення графіків відключень світла через збільшення споживання та пошкодження енергооб'єктів внаслідок російських ракетно-дронових атак.
- Побутові споживачі до кінця доби будуть вимкнуті двічі в різний час, а для промисловості і бізнесу діє обмеження потужності в певний проміжок часу.
- Компанія ДТЕК оприлюднила оновлені графіки відключень світла для Києва, Київської, Одеської та Дніпропетровської областей.
- У Києві та областях діють різні черги відключень для різних груп споживачів з вказаними проміжками часу.
- Зміни в графіках відключень світла пов'язані з надзвичайною ситуацією та потребою забезпечити стабільність енергопостачання в умовах загострених конфліктів.
Що відомо про оновлені графіки відключень світла в Україні до кінця доби 3 грудня
Як зазначають в “Укренерго”, побутових споживачів до кінця доби відключатимуть:
08:00 — 23:00 — дві черги відключень;
23:00 — 24:00 — одна черга відключень.
Для промисловості та бізнесу з 06:00 до 22:00 обмеження потужності.
Що відомо про графіки відключень за регіонами
В компанії ДТЕК оприлюднили оновлені графіки відключень світла для Києва та Київської, Одеської та Дніпропетровської областей.
Графік відключень світла в Києві до кінця доби 3 грудня
1 група світла не буде з 22:00 до 24:00;
2 група — з 22:00 до 24:00;
3 група — 16:00 до 20:00;
4 група — 16:00 до 20:00;
5 група — 19:00 до 23:00;
6 група — 19:00 до 23:00.
В Київській області
1 група світла не буде з 21:00 до 24:00;
2 група — з 21:00 до 24:00;
3 група — 15:00 до 19:00;
4 група — 15:00 до 19:00;
5 група — 18:00 до 22:00;
6 група — 18:00 до 22:00.
В Одеській області
1 група світла не буде з 21:00 до 24:00;
2 група — з 22:00 до 24:00;
3 група — 15:00 до 19:00;
4 група — 16:00 до 20:00;
5 група — 18:00 до 22:00;
6 група — 19:00 до 23:00.
В Дніпропетровській області
1 група світла не буде з 22:00 до 24:00;
2 група — з 22:00 до 24:00;
3 група — 16:00 до 20:00;
4 група — 16:00 до 20:00;
5 група — 19:00 до 23:00;
6 група — 19:00 до 23:00.
Більше по темі
- Категорія
- Економіка
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Економіка
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-