В Укренерго змінили графіки відключень світла
Категорія
Україна
Дата публікації

В Укренерго змінили графіки відключень світла

Енергетики
Джерело:  Укренерго

В НЕК “Укренерго" повідомили про вимушене посилення графіків відключення світла до кінця доби через зростання споживання, зниження температури та пошкодження на енергооб'єктах внаслідок останніх масованих ракетно-дронових атак злочинної армії РФ. 

Головні тези:

  • У НЕК “Укренерго” повідомили про посилення графіків відключень світла через збільшення споживання та пошкодження енергооб'єктів внаслідок російських ракетно-дронових атак.
  • Побутові споживачі до кінця доби будуть вимкнуті двічі в різний час, а для промисловості і бізнесу діє обмеження потужності в певний проміжок часу.
  • Компанія ДТЕК оприлюднила оновлені графіки відключень світла для Києва, Київської, Одеської та Дніпропетровської областей.
  • У Києві та областях діють різні черги відключень для різних груп споживачів з вказаними проміжками часу.
  • Зміни в графіках відключень світла пов'язані з надзвичайною ситуацією та потребою забезпечити стабільність енергопостачання в умовах загострених конфліктів.

Що відомо про оновлені графіки відключень світла в Україні до кінця доби 3 грудня

Як зазначають в “Укренерго”, побутових споживачів до кінця доби відключатимуть:

  • 08:00 — 23:00 — дві черги відключень;

  • 23:00 — 24:00 — одна черга відключень.

Для промисловості та бізнесу з 06:00 до 22:00 обмеження потужності.

Що відомо про графіки відключень за регіонами

В компанії ДТЕК оприлюднили оновлені графіки відключень світла для Києва та Київської, Одеської та Дніпропетровської областей.

Графік відключень світла в Києві до кінця доби 3 грудня

  • 1 група світла не буде з 22:00 до 24:00;

  • 2 група — з 22:00 до 24:00;

  • 3 група — 16:00 до 20:00;

  • 4 група — 16:00 до 20:00;

  • 5 група — 19:00 до 23:00;

  • 6 група — 19:00 до 23:00.

В Київській області

  • 1 група світла не буде з 21:00 до 24:00;

  • 2 група — з 21:00 до 24:00;

  • 3 група — 15:00 до 19:00;

  • 4 група — 15:00 до 19:00;

  • 5 група — 18:00 до 22:00;

  • 6 група — 18:00 до 22:00.

В Одеській області

  • 1 група світла не буде з 21:00 до 24:00;

  • 2 група — з 22:00 до 24:00;

  • 3 група — 15:00 до 19:00;

  • 4 група — 16:00 до 20:00;

  • 5 група — 18:00 до 22:00;

  • 6 група — 19:00 до 23:00.

В Дніпропетровській області

  • 1 група світла не буде з 22:00 до 24:00;

  • 2 група — з 22:00 до 24:00;

  • 3 група — 16:00 до 20:00;

  • 4 група — 16:00 до 20:00;

  • 5 група — 19:00 до 23:00;

  • 6 група — 19:00 до 23:00.

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