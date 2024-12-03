В НЕК “Укренерго" повідомили про вимушене посилення графіків відключення світла до кінця доби через зростання споживання, зниження температури та пошкодження на енергооб'єктах внаслідок останніх масованих ракетно-дронових атак злочинної армії РФ.

Що відомо про оновлені графіки відключень світла в Україні до кінця доби 3 грудня

Як зазначають в “Укренерго”, побутових споживачів до кінця доби відключатимуть:

08:00 — 23:00 — дві черги відключень;

23:00 — 24:00 — одна черга відключень.

Для промисловості та бізнесу з 06:00 до 22:00 обмеження потужності.

Що відомо про графіки відключень за регіонами

В компанії ДТЕК оприлюднили оновлені графіки відключень світла для Києва та Київської, Одеської та Дніпропетровської областей.

Графік відключень світла в Києві до кінця доби 3 грудня

1 група світла не буде з 22:00 до 24:00;

2 група — з 22:00 до 24:00;

3 група — 16:00 до 20:00;

4 група — 16:00 до 20:00;

5 група — 19:00 до 23:00;

6 група — 19:00 до 23:00.

В Київській області

1 група світла не буде з 21:00 до 24:00;

2 група — з 21:00 до 24:00;

3 група — 15:00 до 19:00;

4 група — 15:00 до 19:00;

5 група — 18:00 до 22:00;

6 група — 18:00 до 22:00.

В Одеській області

1 група світла не буде з 21:00 до 24:00;

2 група — з 22:00 до 24:00;

3 група — 15:00 до 19:00;

4 група — 16:00 до 20:00;

5 група — 18:00 до 22:00;

6 група — 19:00 до 23:00.

В Дніпропетровській області