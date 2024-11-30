Як діятимуть графіки відключення світла 1 грудня — відповідь Укренерго

Погодинні відключення електроенергії 1 грудня для побутових споживачів заплановані з 13:00 до 22:00, вимикатимуть по одній черзі.
Головні тези:
- Погодинні відключення електроенергії для побутових споживачів заплановані з 13:00 до 22:00.
- Графіки обмеження електропостачання пов'язані з наслідками ракетно-дронової атаки росіян 28 листопада.
- Укренерго працює над відновленням енергооб'єктів, пошкоджених ворогом, щоб якнайшвидше повернути електроенергію мешканцям.
- Громадян закликають обережно використовувати електроенергію, дотримуючись графіка відключень.
- Інформація про графіки відключень у конкретному регіоні буде надаватися на офіційних сторінках Укренерго та обленерго в соцмережах.
Укренерго оприлюднило графіки на 1 грудня
Із 08:00 до 13:00 буде обмежена потужність для бізнесу та промисловості.
Наголошується, що потреба обмежити споживання електроенергії зумовлена пошкодженням енергообʼєктів унаслідок масованої ракетно-дронової атаки, скоєної росіянами 28 листопада.
Час застосування та обсяг обмежень протягом доби можуть змінитися. Актуальну інформацію про графіки відключень у конкретному регіоні буде оприлюднена на сайті чи офіційних сторінках обленерго в соцмережах.
В Укренерго закликають громадян споживати електроенергію ощадливо, коли світло з’являється за графіком.
Російська масована ракетна атака пошкодила енергосистему України
За інформацією ДСНС, з ночі 28 листопада російські окупанти атакували Київ та область, а також Вінницьку, Одеську, Волинську, Харківську, Івано-Франківську, Чернівецьку та Сумську області.
Внаслідок злочинної атаки терористичної армії РФ були пошкоджені житлові будівлі, транспортні засоби, гаражі, приватні житлові будинки, складські будівлі, багатоповерховий будинок у Харкові.
Окрім цього пошкоджень зазнали об’єкти інфраструктури у Рівненській Львівській, Кіровоградській, Київській, Волинській, Хмельницькій, Івано-Франківській, Миколаївській та Вінницькій областях.
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