Як діятимуть графіки відключення світла 1 грудня — відповідь Укренерго

Погодинні відключення електроенергії 1 грудня для побутових споживачів заплановані з 13:00 до 22:00, вимикатимуть по одній черзі.

Укренерго оприлюднило графіки на 1 грудня

Із 08:00 до 13:00 буде обмежена потужність для бізнесу та промисловості.

Наголошується, що потреба обмежити споживання електроенергії зумовлена пошкодженням енергообʼєктів унаслідок масованої ракетно-дронової атаки, скоєної росіянами 28 листопада.

Енергетики працюють над тим, щоб якнайшвидше повернути в роботу пошкоджене ворогом обладнання. Поширити

Час застосування та обсяг обмежень протягом доби можуть змінитися. Актуальну інформацію про графіки відключень у конкретному регіоні буде оприлюднена на сайті чи офіційних сторінках обленерго в соцмережах.

В Укренерго закликають громадян споживати електроенергію ощадливо, коли світло з’являється за графіком.

Російська масована ракетна атака пошкодила енергосистему України

За інформацією ДСНС, з ночі 28 листопада російські окупанти атакували Київ та область, а також Вінницьку, Одеську, Волинську, Харківську, Івано-Франківську, Чернівецьку та Сумську області.

Внаслідок злочинної атаки терористичної армії РФ були пошкоджені житлові будівлі, транспортні засоби, гаражі, приватні житлові будинки, складські будівлі, багатоповерховий будинок у Харкові.

Окрім цього пошкоджень зазнали об’єкти інфраструктури у Рівненській Львівській, Кіровоградській, Київській, Волинській, Хмельницькій, Івано-Франківській, Миколаївській та Вінницькій областях.