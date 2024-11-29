Компанія Укренерго оновила графіки відключень світла на 30 листопада

В Укренерго повідомили про графіки відключення електроенергії на 30 листопада. Світло будуть вимикати у однієї та двох черг.

Графіки відключень світла на 30 листопада

30 листопада час застосування і обсяг заходів обмеження для побутових споживачів буде таким:

08:00 — 14:00 — одна черга відключень;

14:00 — 20:00 — дві черги відключень;

20:00 — 22:00 — одна черга відключень.

Для промисловості та бізнесу графіки обмеження потужності діятимуть у період з 08:00 до 23:00

Нагадаємо, що причина такого посилення обмежень — це пошкодження енергообʼєктів під час ракетно-дронової атаки 28 листопада.

Поточна ситуація в енергосистемі України

За словами прем’єр-міністра Дениса Шмигаля, поки не можливо назвати точні терміни стабілізації ситуації в українській енергосистемі після 11 масованої ракетно-дронової атаки злочинної армії РФ по енергооб’єктах в Україні.

Шмигаль наголосив, що міністр енергетики і голова "Укренерго" мають щодня звітувати перед громадськістю щодо ситуації зі світлом і надавати "повну картину". Поширити

Шмигаль додав, що електроенергію не відключатимуть підприємствам, які власними силами забезпечують близько 60% потреб в електриці.