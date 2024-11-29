Компанія Укренерго оновила графіки відключень світла на 30 листопада
Категорія
Економіка
Дата публікації

Компанія Укренерго оновила графіки відключень світла на 30 листопада

Енергосистема
Джерело:  Укренерго

В Укренерго повідомили про графіки відключення електроенергії на 30 листопада. Світло будуть вимикати у однієї та двох черг.

Головні тези:

  • Укренерго оновило графіки відключень електроенергії на 30 листопада, розподіливши їх на одну та дві черги для різних категорій споживачів.
  • Причиною посилення обмежень є пошкодження енергообʼєктів унаслідок ракетно-дронової атаки Росії по Україні 28 листопада.
  • Згідно з прем’єр-міністром Денисом Шмигалем, стабілізація ситуації в українській енергосистемі після атаки РФ поки не має чітких термінів.
  • Триває безперервна робота енергетиків, рятувальників та саперів для вирішення наслідків атаки на енергооб'єкти.

Графіки відключень світла на 30 листопада

30 листопада час застосування і обсяг заходів обмеження для побутових споживачів буде таким:

  • 08:00 — 14:00 — одна черга відключень;

  • 14:00 — 20:00 — дві черги відключень;

  • 20:00 — 22:00 — одна черга відключень.

Для промисловості та бізнесу графіки обмеження потужності діятимуть у період з 08:00 до 23:00

Нагадаємо, що причина такого посилення обмежень — це пошкодження енергообʼєктів під час ракетно-дронової атаки 28 листопада.

Поточна ситуація в енергосистемі України

За словами прем’єр-міністра Дениса Шмигаля, поки не можливо назвати точні терміни стабілізації ситуації в українській енергосистемі після 11 масованої ракетно-дронової атаки злочинної армії РФ по енергооб’єктах в Україні.

Шмигаль наголосив, що міністр енергетики і голова "Укренерго" мають щодня звітувати перед громадськістю щодо ситуації зі світлом і надавати "повну картину".

Шмигаль додав, що електроенергію не відключатимуть підприємствам, які власними силами забезпечують близько 60% потреб в електриці.

Важливо, що система зберегла й зберігає цілісність. Ні на хвилину не зупиняється робота з подолання наслідків атаки. Енергетики, рятувальники, сапери працюють 24/7. Аварійні відключення споживачів були скасовані в усіх регіонах, але зараз вимушено застосовуються графіки відключень, — додав прем’єр-міністр.

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