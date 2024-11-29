Компания Укрэнерго обновила графики отключений света на 30 ноября

В Укрэнерго сообщили о графиках отключения электроэнергии на 30 ноября. Свет будут выключать в одной и двух очередях.
Главные тезисы
- Укрэнерго обновило графики отключений света на 30 ноября, введя отключения в одной и двух очередях для разных категорий потребителей.
- Повреждение энергообъектов в результате атаки России послужило причиной усиления ограничений в расписании отключений электроэнергии.
- Стабилизация ситуации в украинской энергосистеме после атаки 28 ноября пока не имеет четких сроков, как заявил премьер-министр Денис Шмигал.
- Энергетики, спасатели и саперы работают круглосуточно для решения последствий атаки на энергообъекты, сохраняя целостность системы и упраздняя аварийные отключения.
- Потребители обязаны следить за графиками отключений и принимать меры экономии электроэнергии в условиях временных ограничений для обеспечения стабильности работы энергосистемы.
Графики отключения света на 30 ноября
30 ноября время применения и объем мер ограничения для бытовых потребителей будет следующим:
08:00 — 14:00 — одна очередь отключений;
14:00 — 20:00 — две очереди отключений;
20:00 — 22:00 — одна очередь отключений.
Для промышленности и бизнеса графики ограничения мощности будут действовать в период с 08:00 до 23:00
Напомним, что причина такого усиления ограничений — это повреждение энергообъектов во время ракетно-дроновой атаки 28 ноября.
Текущая ситуация в энергосистеме Украины
По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, пока нельзя назвать точные сроки стабилизации ситуации в украинской энергосистеме после 11 массированной ракетно-дроновой атаки преступной армии РФ по энергообъектам в Украине.
Шмигаль добавил, что электроэнергию не будут отключать предприятиям, которые сами по себе обеспечивают около 60% потребностей в электричестве.
Важно, что система сохранила и сохраняет цельность. Ни на минуту не останавливается работа по преодолению последствий атаки. Энергетики, спасатели, саперы работают 24/7. Аварийные отключения потребителей были упразднены во всех регионах, но сейчас вынужденно применяются графики отключений, добавил премьер-министр.
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