Компания Укрэнерго обновила графики отключений света на 30 ноября
Категория
Экономика
Дата публикации

Компания Укрэнерго обновила графики отключений света на 30 ноября

Энергосистема
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Источник:  Укрэнерго

В Укрэнерго сообщили о графиках отключения электроэнергии на 30 ноября. Свет будут выключать в одной и двух очередях.

Главные тезисы

  • Укрэнерго обновило графики отключений света на 30 ноября, введя отключения в одной и двух очередях для разных категорий потребителей.
  • Повреждение энергообъектов в результате атаки России послужило причиной усиления ограничений в расписании отключений электроэнергии.
  • Стабилизация ситуации в украинской энергосистеме после атаки 28 ноября пока не имеет четких сроков, как заявил премьер-министр Денис Шмигал.
  • Энергетики, спасатели и саперы работают круглосуточно для решения последствий атаки на энергообъекты, сохраняя целостность системы и упраздняя аварийные отключения.
  • Потребители обязаны следить за графиками отключений и принимать меры экономии электроэнергии в условиях временных ограничений для обеспечения стабильности работы энергосистемы.

Графики отключения света на 30 ноября

30 ноября время применения и объем мер ограничения для бытовых потребителей будет следующим:

  • 08:00 — 14:00 — одна очередь отключений;

  • 14:00 — 20:00 — две очереди отключений;

  • 20:00 — 22:00 — одна очередь отключений.

Для промышленности и бизнеса графики ограничения мощности будут действовать в период с 08:00 до 23:00

Напомним, что причина такого усиления ограничений — это повреждение энергообъектов во время ракетно-дроновой атаки 28 ноября.

Текущая ситуация в энергосистеме Украины

По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, пока нельзя назвать точные сроки стабилизации ситуации в украинской энергосистеме после 11 массированной ракетно-дроновой атаки преступной армии РФ по энергообъектам в Украине.

Шмигаль подчеркнул, что министр энергетики и глава "Укрэнерго" должны ежедневно отчитываться перед общественностью о ситуации со светом и предоставлять "полную картину".

Шмигаль добавил, что электроэнергию не будут отключать предприятиям, которые сами по себе обеспечивают около 60% потребностей в электричестве.

Важно, что система сохранила и сохраняет цельность. Ни на минуту не останавливается работа по преодолению последствий атаки. Энергетики, спасатели, саперы работают 24/7. Аварийные отключения потребителей были упразднены во всех регионах, но сейчас вынужденно применяются графики отключений, добавил премьер-министр.

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