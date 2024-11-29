Компания Укрэнерго обновила графики отключений света на 30 ноября

В Укрэнерго сообщили о графиках отключения электроэнергии на 30 ноября. Свет будут выключать в одной и двух очередях.

Графики отключения света на 30 ноября

30 ноября время применения и объем мер ограничения для бытовых потребителей будет следующим:

08:00 — 14:00 — одна очередь отключений;

14:00 — 20:00 — две очереди отключений;

20:00 — 22:00 — одна очередь отключений.

Для промышленности и бизнеса графики ограничения мощности будут действовать в период с 08:00 до 23:00

Напомним, что причина такого усиления ограничений — это повреждение энергообъектов во время ракетно-дроновой атаки 28 ноября.

Текущая ситуация в энергосистеме Украины

По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, пока нельзя назвать точные сроки стабилизации ситуации в украинской энергосистеме после 11 массированной ракетно-дроновой атаки преступной армии РФ по энергообъектам в Украине.

Шмигаль подчеркнул, что министр энергетики и глава "Укрэнерго" должны ежедневно отчитываться перед общественностью о ситуации со светом и предоставлять "полную картину". Поделиться

Шмигаль добавил, что электроэнергию не будут отключать предприятиям, которые сами по себе обеспечивают около 60% потребностей в электричестве.