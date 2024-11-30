Как будут действовать графики отключения света 1 декабря — ответ Укрэнерго

Почасовые отключения электроэнергии 1 декабря для бытовых потребителей запланированы с 13.00 до 22.00, будут выключать по одной очереди.
Главные тезисы
- Повременные отключения электроэнергии для бытовых потребителей запланированы Укрэнерго на 1 декабря с 13:00 до 22:00.
- Графики ограничения электроснабжения связаны с последствиями ракетно-дроновой атаки российских оккупантов 28 ноября.
- Укрэнерго работает над восстановлением поврежденных энергообъектов для восстановления электроэнергии для жителей.
- Граждан призывают осторожно использовать электроэнергию и соблюдать график отключений для экономии.
- Актуальная информация о графиках отключения электричества в конкретном регионе будет доступна на официальных страницах Укрэнерго и облэнерго в соцсетях.
Укрэнерго обнародовало графики на 1 декабря
С 08:00 до 13:00 будет ограничена мощность бизнеса и промышленности.
Отмечается, что потребность ограничить потребление электроэнергии обусловлена повреждением энергообъектов в результате массированной ракетно-дроновой атаки, совершенной россиянами 28 ноября.
Время применения и объем ограничений в течение суток могут измениться. Актуальная информация о графиках отключений в конкретном регионе будет обнародована на сайте или официальных страницах облэнерго в соцсетях.
В Укрэнерго призывают граждан потреблять электроэнергию экономно, когда свет появляется по графику.
Российская массированная ракетная атака повредила энергосистему Украины
По информации ГСЧС, с ночи 28 ноября российские оккупанты атаковали Киев и область, а также Винницкую, Одесскую, Волынскую, Харьковскую, Ивано-Франковскую, Черновицкую и Сумскую области.
В результате преступной атаки террористической армии РФ были повреждены жилые здания, транспортные средства, гаражи, частные жилые дома, складские здания, многоэтажный дом в Харькове.
Кроме этого повреждения получили объекты инфраструктуры в Ровенской Львовской, Кировоградской, Киевской, Волынской, Хмельницкой, Ивано-Франковской, Николаевской и Винницкой областях.
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