В НЭК "Укрэнерго" сообщили о вынужденном усилении графиков отключения света до конца суток из-за роста потребления, снижения температуры и повреждения на энергообъектах в результате последних массированных ракетно-дроновых атак преступной армии РФ.
Главные тезисы
- Увеличение графиков отключения света в Украине связано с ростом потребления, снижением температуры и повреждениями на энергообъектах.
- Новые графики отключения распространяются на различные потребителей, включая бытовые, промышленные и бизнес сегменты.
- ДТЭК представила обновленные графики отключения света для нескольких регионов, таких как Киев, Киевская, Одесская и Днепропетровская области.
- Графики отключения света в разных регионах имеют разные временные промежутки для различных групп потребителей, чтобы обеспечить стабильность энергоснабжения в условиях конфликтов.
- Изменения в графиках отключения света произошли из-за чрезвычайной ситуации, обусловленной массированными ракетно-дроновыми атаками преступной армии РФ на энергообъекты.
Что известно об обновленных графиках отключения света в Украине до конца суток 3 декабря
Как отмечают в Укрэнерго, бытовых потребителей до конца суток будут отключать:
08:00 — 23:00 — две очереди отключений;
23:00 — 24:00 — одна очередь отключений.
Для промышленности и бизнеса с 06:00 до 22:00 ограничение мощности.
Что известно о графиках отключений по регионам
В компании ДТЭК обнародовали обновленные графики отключения света для Киева и Киевской, Одесской и Днепропетровской областей.
График отключения света в Киеве до конца суток 3 декабря
1 группа света не будет с 22:00 до 24:00;
2 группа — с 22:00 до 24:00;
3 группа — 16:00 до 20:00;
4 группа — 16:00 до 20:00;
5 группа — 19:00 до 23:00;
6 группа — 19:00 до 23:00.
В Киевской области
1 группа света не будет с 21:00 до 24:00;
2 группа — с 21:00 до 24:00;
3 группа — 15:00 до 19:00;
4 группа — 15:00 до 19:00;
5 группа — 18:00 до 22:00;
6 группа — 18:00 до 22:00.
В Одесской области
1 группа света не будет с 21:00 до 24:00;
2 группа — с 22:00 до 24:00;
3 группа — 15:00 до 19:00;
4 группа — 16:00 до 20:00;
5 группа — 18:00 до 22:00;
6 группа — 19:00 до 23:00.
В Днепропетровской области
1 группа света не будет с 22:00 до 24:00;
2 группа — с 22:00 до 24:00;
3 группа — 16:00 до 20:00;
4 группа — 16:00 до 20:00;
5 группа — 19:00 до 23:00;
6 группа — 19:00 до 23:00.
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