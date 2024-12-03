В Укрэнерго изменили графики отключений света
Категория
Украина
Дата публикации

В Укрэнерго изменили графики отключений света

Энергетики
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Источник:  Укрэнерго

В НЭК "Укрэнерго" сообщили о вынужденном усилении графиков отключения света до конца суток из-за роста потребления, снижения температуры и повреждения на энергообъектах в результате последних массированных ракетно-дроновых атак преступной армии РФ.

Главные тезисы

  • Увеличение графиков отключения света в Украине связано с ростом потребления, снижением температуры и повреждениями на энергообъектах.
  • Новые графики отключения распространяются на различные потребителей, включая бытовые, промышленные и бизнес сегменты.
  • ДТЭК представила обновленные графики отключения света для нескольких регионов, таких как Киев, Киевская, Одесская и Днепропетровская области.
  • Графики отключения света в разных регионах имеют разные временные промежутки для различных групп потребителей, чтобы обеспечить стабильность энергоснабжения в условиях конфликтов.
  • Изменения в графиках отключения света произошли из-за чрезвычайной ситуации, обусловленной массированными ракетно-дроновыми атаками преступной армии РФ на энергообъекты.

Что известно об обновленных графиках отключения света в Украине до конца суток 3 декабря

Как отмечают в Укрэнерго, бытовых потребителей до конца суток будут отключать:

  • 08:00 — 23:00 — две очереди отключений;

  • 23:00 — 24:00 — одна очередь отключений.

Для промышленности и бизнеса с 06:00 до 22:00 ограничение мощности.

Что известно о графиках отключений по регионам

В компании ДТЭК обнародовали обновленные графики отключения света для Киева и Киевской, Одесской и Днепропетровской областей.

График отключения света в Киеве до конца суток 3 декабря

  • 1 группа света не будет с 22:00 до 24:00;

  • 2 группа — с 22:00 до 24:00;

  • 3 группа — 16:00 до 20:00;

  • 4 группа — 16:00 до 20:00;

  • 5 группа — 19:00 до 23:00;

  • 6 группа — 19:00 до 23:00.

В Киевской области

  • 1 группа света не будет с 21:00 до 24:00;

  • 2 группа — с 21:00 до 24:00;

  • 3 группа — 15:00 до 19:00;

  • 4 группа — 15:00 до 19:00;

  • 5 группа — 18:00 до 22:00;

  • 6 группа — 18:00 до 22:00.

В Одесской области

  • 1 группа света не будет с 21:00 до 24:00;

  • 2 группа — с 22:00 до 24:00;

  • 3 группа — 15:00 до 19:00;

  • 4 группа — 16:00 до 20:00;

  • 5 группа — 18:00 до 22:00;

  • 6 группа — 19:00 до 23:00.

В Днепропетровской области

  • 1 группа света не будет с 22:00 до 24:00;

  • 2 группа — с 22:00 до 24:00;

  • 3 группа — 16:00 до 20:00;

  • 4 группа — 16:00 до 20:00;

  • 5 группа — 19:00 до 23:00;

  • 6 группа — 19:00 до 23:00.

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