В НЭК "Укрэнерго" сообщили о вынужденном усилении графиков отключения света до конца суток из-за роста потребления, снижения температуры и повреждения на энергообъектах в результате последних массированных ракетно-дроновых атак преступной армии РФ.

Что известно об обновленных графиках отключения света в Украине до конца суток 3 декабря

Как отмечают в Укрэнерго, бытовых потребителей до конца суток будут отключать:

08:00 — 23:00 — две очереди отключений;

23:00 — 24:00 — одна очередь отключений.

Для промышленности и бизнеса с 06:00 до 22:00 ограничение мощности.

Что известно о графиках отключений по регионам

В компании ДТЭК обнародовали обновленные графики отключения света для Киева и Киевской, Одесской и Днепропетровской областей.

График отключения света в Киеве до конца суток 3 декабря

1 группа света не будет с 22:00 до 24:00;

2 группа — с 22:00 до 24:00;

3 группа — 16:00 до 20:00;

4 группа — 16:00 до 20:00;

5 группа — 19:00 до 23:00;

6 группа — 19:00 до 23:00.

В Киевской области

1 группа света не будет с 21:00 до 24:00;

2 группа — с 21:00 до 24:00;

3 группа — 15:00 до 19:00;

4 группа — 15:00 до 19:00;

5 группа — 18:00 до 22:00;

6 группа — 18:00 до 22:00.

В Одесской области

1 группа света не будет с 21:00 до 24:00;

2 группа — с 22:00 до 24:00;

3 группа — 15:00 до 19:00;

4 группа — 16:00 до 20:00;

5 группа — 18:00 до 22:00;

6 группа — 19:00 до 23:00.

В Днепропетровской области