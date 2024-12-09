В Укрэнерго обнародовали графики отключений света на 10 декабря
Категория
Украина
Дата публикации

В Укрэнерго обнародовали графики отключений света на 10 декабря

Энергосистема Украины
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Источник:  Укрэнерго

В НЭК "Укрэнерго" обнародовали новые графики отключений света в течение 10 декабря, продолжительность которых снова увеличится.

Главные тезисы

  • Новые графики отключения света на 10 декабря в Укрэнерго связаны с повреждениями энергообъектов в результате атак армии РФ.
  • Энергетики проводят масштабные восстановительные работы для улучшения ситуации в энергосистеме после массированных атак.
  • В условиях угрозы массированных воздушных атак армии РФ, готовятся различные варианты подготовки к зиме, включая худший сценарий с продолжающимися обстрелами инфраструктуры.
  • Планируется выключение света в несколько очередей: с 7 по 8 утра одна очередь, с 8 утра до 19:00 две очереди, с 19:00 до 22:00 снова одна очередь.
  • Ремонтные работы продолжаются, энергетики напряженно работают над восстановлением поврежденного оборудования, чтобы минимизировать влияние на энергосистему.

Как будут выключать свет в Украине в течение 10 декабря

Отмечается, что с 7 по 8 утра будет действовать одна очередь отключений.

С 8 утра до 19:00 вечера будут выключать одновременно 2 очереди бытовых потребителей.

При этом с 19:00 до 22:00 снова будет действовать одна очередь отключений.

Ключевой причиной в "Укрэнерго" называют повреждение энергообъектов в результате массированной ракетно-дроновой атаки преступной армии РФ 28 октября.

Благодаря масштабным восстановительным работам, энергетики постепенно улучшают ситуацию в энергосистеме после массированной атаки 28 ноября. Ремонтные работы продолжаются. Энергетики работают над тем, чтобы как можно быстрее вернуть в работу поврежденное врагом оборудование, подчеркивают в Укрэнерго.

Как в Укрэнерго готовятся проходить зиму на фоне угрозы массированных воздушных атак армии РФ

Рассматриваются три варианта, в том числе учитывающие худший сценарий.

Речь идет о продолжении массированных обстрелов инфраструктуры, передаточной сети, объектов генерации и т.п. В таком случае свет будут выключаться до 8 часов в сутки.

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