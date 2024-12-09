В НЭК "Укрэнерго" обнародовали новые графики отключений света в течение 10 декабря, продолжительность которых снова увеличится.

Как будут выключать свет в Украине в течение 10 декабря

Отмечается, что с 7 по 8 утра будет действовать одна очередь отключений.

С 8 утра до 19:00 вечера будут выключать одновременно 2 очереди бытовых потребителей.

При этом с 19:00 до 22:00 снова будет действовать одна очередь отключений.

Ключевой причиной в "Укрэнерго" называют повреждение энергообъектов в результате массированной ракетно-дроновой атаки преступной армии РФ 28 октября.

Благодаря масштабным восстановительным работам, энергетики постепенно улучшают ситуацию в энергосистеме после массированной атаки 28 ноября. Ремонтные работы продолжаются. Энергетики работают над тем, чтобы как можно быстрее вернуть в работу поврежденное врагом оборудование, подчеркивают в Укрэнерго. Поделиться

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Рассматриваются три варианта, в том числе учитывающие худший сценарий.

Речь идет о продолжении массированных обстрелов инфраструктуры, передаточной сети, объектов генерации и т.п. В таком случае свет будут выключаться до 8 часов в сутки.