В Укренерго оприлюднили графіки відключень світла на 10 грудня
Категорія
Україна
Дата публікації

В Укренерго оприлюднили графіки відключень світла на 10 грудня

Енергосистема України
Джерело:  Укренерго

В НЕК “Укренерго” оприлюднили нові графіки відключень світла протягом 10 грудня, тривалість яких знову збільшиться. 

Головні тези:

  • Фіксуються нові графіки відключень світла у НЕК “Укренерго” на 10 грудня зі збільшенням тривалості.
  • Причина відключень - пошкодження енергооб'єктів внаслідок ракетно-дронових атак злочинної армії РФ.
  • Енергетики проводять відновлювальні роботи для покращення ситуації в енергосистемі після масованої атаки.

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Зазначається, що з 7 по 8 ранку діятиме одна черга відключень.

З 8 ранку до 19:00 вечора вимикатимуть одночасно 2 черги побутових споживачів.

При цьому з 19:00 до 22:00 знову діятиме одна черга відключень.

Ключовою причиною в “Укренерго” називають пошкодження енергооб’єктів внаслідок масованої ракетно-дронової атаки злочинної армії РФ 28 жовтня.

Завдяки масштабним відновлювальним роботам, енергетики поступово покращують ситуацію в енергосистемі після масованої атаки 28 листопада. Ремонтні роботи тривають. Енергетики працюють над тим, щоб якнайшвидше повернути в роботу пошкоджене ворогом обладнання, — підкреслюють в Укренерго.

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Розглядаються три варіанти, які в тому числі враховують найгірший сценарій.

Мова йде про продовження масованих обстрілів інфраструктури, передавальної мережі, об'єктів генерації тощо. У такому разі світло вимикатимуть до 8 годин на добу.

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