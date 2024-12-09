В НЕК “Укренерго” оприлюднили нові графіки відключень світла протягом 10 грудня, тривалість яких знову збільшиться.
Головні тези:
- Фіксуються нові графіки відключень світла у НЕК “Укренерго” на 10 грудня зі збільшенням тривалості.
- Причина відключень - пошкодження енергооб'єктів внаслідок ракетно-дронових атак злочинної армії РФ.
- Енергетики проводять відновлювальні роботи для покращення ситуації в енергосистемі після масованої атаки.
Як виключатимуть світло в Україні протягом 10 грудня
Зазначається, що з 7 по 8 ранку діятиме одна черга відключень.
З 8 ранку до 19:00 вечора вимикатимуть одночасно 2 черги побутових споживачів.
При цьому з 19:00 до 22:00 знову діятиме одна черга відключень.
Ключовою причиною в “Укренерго” називають пошкодження енергооб’єктів внаслідок масованої ракетно-дронової атаки злочинної армії РФ 28 жовтня.
Як в Укренерго готуються проходити зиму на тлі загрози масованих повітряних атак армії РФ
Розглядаються три варіанти, які в тому числі враховують найгірший сценарій.
Мова йде про продовження масованих обстрілів інфраструктури, передавальної мережі, об'єктів генерації тощо. У такому разі світло вимикатимуть до 8 годин на добу.
Більше по темі
- Категорія
- Економіка
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Економіка
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Економіка
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-