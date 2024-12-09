В НЕК “Укренерго” оприлюднили нові графіки відключень світла протягом 10 грудня, тривалість яких знову збільшиться.

Як виключатимуть світло в Україні протягом 10 грудня

Зазначається, що з 7 по 8 ранку діятиме одна черга відключень.

З 8 ранку до 19:00 вечора вимикатимуть одночасно 2 черги побутових споживачів.

При цьому з 19:00 до 22:00 знову діятиме одна черга відключень.

Ключовою причиною в “Укренерго” називають пошкодження енергооб’єктів внаслідок масованої ракетно-дронової атаки злочинної армії РФ 28 жовтня.

Завдяки масштабним відновлювальним роботам, енергетики поступово покращують ситуацію в енергосистемі після масованої атаки 28 листопада. Ремонтні роботи тривають. Енергетики працюють над тим, щоб якнайшвидше повернути в роботу пошкоджене ворогом обладнання, — підкреслюють в Укренерго. Поширити

Як в Укренерго готуються проходити зиму на тлі загрози масованих повітряних атак армії РФ

Розглядаються три варіанти, які в тому числі враховують найгірший сценарій.

Мова йде про продовження масованих обстрілів інфраструктури, передавальної мережі, об'єктів генерації тощо. У такому разі світло вимикатимуть до 8 годин на добу.