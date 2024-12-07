Як діятимуть графіки відключення світла 8 грудня — роз'яснення Укренерго

Ситуація з електроенергією в Україні покращується. Зокрема 8 грудня світло вимикатимуть лише на чотири години протягом доби.

Як діятимуть графіки вимкнення світла 8 грудня

В "Укренерго" пояснили, що 8 грудня тривалість графіків відключення світла буде значно коротшою ніж до цього.

Зокрема:

для побутових споживачів — одна черга відключень з 14:00 до 18:00;

для промисловості та бізнесу — застосування графіків обмеження потужності з 09:00 до 19:00.

Так, що завдяки масштабним відновлювальним роботам, енергетики поступово покращують ситуацію в енергосистемі після масованої атаки Росії по Україні 28 листопада.

Ремонтні роботи тривають. Енергетики працюють над тим, щоб якнайшвидше повернути в роботу пошкоджене ворогом обладнання.

Попри покращення ситуації, українців все одно просять споживати електроенергію ощадливо.

Відключення світла в Україні: який найгірший сценарій

Через масштабні російські обстріли в Україні було пошкоджено більшу частину об'єктів генерації електроенергії. Через це було запроваджено графіки відключень світла.

В Укренерго готуються до декількох сценаріїв проходження зими 2024-2025. Вона буде однією з найважчих за попередні три роки. Поширити

Про це заявив тимчасово виконуючий обов'язки голови "Укренерго" Олексій Брехт.

За його словами, розглядаються три варіанти, які в тому числі враховують найгірший сценарій. Мова йде про продовження масованих обстрілів інфраструктури, передавальної мережі, об'єктів генерації тощо. У такому разі світло вимикатимуть до 8 годин на добу.

За умови цього сценарію, при наявності того обсягу імпорту електричної енергії, який ми маємо вже сьогодні, ми можемо мати обмеження потужності електричної енергії в критичні, холодні дні, величиною до двох черг графіків відключень, не більше. Тобто до 8 годин.

Також він нагадав, що навесні внаслідок обстрілів РФ Україна втратила 9 ГВт генеруючої потужності. Це еквівалентно літньому споживанню електроенергії Нідерландами або нічному споживанню в Україні влітку.

Брехт підкреслив, що такі втрати є значними, однак Укренерго має план відновити ці потужності.