Як діятимуть графіки відключення світла 8 грудня — роз'яснення Укренерго

Ситуація з електроенергією в Україні покращується. Зокрема 8 грудня світло вимикатимуть лише на чотири години протягом доби.
Головні тези:
- 8 грудня тривалість графіків відключення світла буде скорочена, що стало можливим завдяки відновлювальним роботам.
- Українці просять економно використовувати електроенергію навіть при покращенні ситуації з електропостачанням.
- Укренерго готується до різних сценаріїв на майбутнє, у тому числі до найгіршого варіанту з обмеженням електропостачання до 8 годин на добу.
Як діятимуть графіки вимкнення світла 8 грудня
В "Укренерго" пояснили, що 8 грудня тривалість графіків відключення світла буде значно коротшою ніж до цього.
Зокрема:
для побутових споживачів — одна черга відключень з 14:00 до 18:00;
для промисловості та бізнесу — застосування графіків обмеження потужності з 09:00 до 19:00.
Так, що завдяки масштабним відновлювальним роботам, енергетики поступово покращують ситуацію в енергосистемі після масованої атаки Росії по Україні 28 листопада.
Ремонтні роботи тривають. Енергетики працюють над тим, щоб якнайшвидше повернути в роботу пошкоджене ворогом обладнання.
Попри покращення ситуації, українців все одно просять споживати електроенергію ощадливо.
Відключення світла в Україні: який найгірший сценарій
Через масштабні російські обстріли в Україні було пошкоджено більшу частину об'єктів генерації електроенергії. Через це було запроваджено графіки відключень світла.
Про це заявив тимчасово виконуючий обов'язки голови "Укренерго" Олексій Брехт.
За його словами, розглядаються три варіанти, які в тому числі враховують найгірший сценарій. Мова йде про продовження масованих обстрілів інфраструктури, передавальної мережі, об'єктів генерації тощо. У такому разі світло вимикатимуть до 8 годин на добу.
За умови цього сценарію, при наявності того обсягу імпорту електричної енергії, який ми маємо вже сьогодні, ми можемо мати обмеження потужності електричної енергії в критичні, холодні дні, величиною до двох черг графіків відключень, не більше. Тобто до 8 годин.
Також він нагадав, що навесні внаслідок обстрілів РФ Україна втратила 9 ГВт генеруючої потужності. Це еквівалентно літньому споживанню електроенергії Нідерландами або нічному споживанню в Україні влітку.
Брехт підкреслив, що такі втрати є значними, однак Укренерго має план відновити ці потужності.
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