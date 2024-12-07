Как будут действовать графики отключения света 8 декабря — разъяснение Укрэнерго

Ситуация с электроэнергией в Украине улучшается. В частности, 8 декабря свет будут выключать всего на четыре часа в течение суток.

Как будут действовать графики отключения света 8 декабря

В "Укрэнерго" объяснили, что 8 декабря продолжительность графиков отключения света будет значительно короче, чем до этого.

В частности:

для бытовых потребителей — одна очередь отключений с 14:00 до 18:00;

для промышленности и бизнеса — применение графиков ограничения мощности с 09:00 до 19:00.

Так что благодаря масштабным восстановительным работам энергетики постепенно улучшают ситуацию в энергосистеме после массированной атаки России по Украине 28 ноября.

Ремонтные работы продолжаются. Энергетики работают над тем, чтобы как можно быстрее вернуть в работу поврежденное врагом оборудование.

Несмотря на улучшение ситуации, украинцев все равно просят потреблять электроэнергию бережливо.

Отключение света в Украине: какой худший сценарий

Из-за масштабных российских обстрелов в Украине была повреждена большая часть объектов генерации электроэнергии. Поэтому были введены графики отключений света.

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Об этом заявил временно исполняющий обязанности главы "Укрэнерго" Алексей Брехт.

По его словам, рассматриваются три варианта, которые в том числе учитывают самый плохой сценарий. Речь идет о продолжении массированных обстрелов инфраструктуры, передаточной сети, объектов генерации и т.д. В таком случае свет будут выключаться до 8 часов в сутки.

При этом сценарии, при наличии того объема импорта электрической энергии, который мы имеем уже сегодня, мы можем иметь ограничение мощности электрической энергии в критические, холодные дни, величиной до двух очередей графиков отключений, не более. То есть до 8 часов.

Также он напомнил, что весной из-за обстрелов РФ Украина потеряла 9 ГВт генерирующей мощности. Это эквивалентно летнему потреблению электроэнергии Нидерландами или ночному потреблению в Украине летом.

Брехт подчеркнул, что такие потери значительны, однако Укрэнерго имеет план восстановить эти мощности.