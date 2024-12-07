Как будут действовать графики отключения света 8 декабря — разъяснение Укрэнерго

Ситуация с электроэнергией в Украине улучшается. В частности, 8 декабря свет будут выключать всего на четыре часа в течение суток.
Главные тезисы
- Продолжительность графиков отключения света в Украине сократится 8 декабря благодаря восстановительным работам.
- Украинцев просят экономно использовать электроэнергию в свете улучшения ситуации с электроснабжением.
- Готовясь к разным сценариям, Укрэнерго не исключает худший вариант с ограничением электроснабжения до 8 часов в сутки.
Как будут действовать графики отключения света 8 декабря
В "Укрэнерго" объяснили, что 8 декабря продолжительность графиков отключения света будет значительно короче, чем до этого.
В частности:
для бытовых потребителей — одна очередь отключений с 14:00 до 18:00;
для промышленности и бизнеса — применение графиков ограничения мощности с 09:00 до 19:00.
Так что благодаря масштабным восстановительным работам энергетики постепенно улучшают ситуацию в энергосистеме после массированной атаки России по Украине 28 ноября.
Ремонтные работы продолжаются. Энергетики работают над тем, чтобы как можно быстрее вернуть в работу поврежденное врагом оборудование.
Несмотря на улучшение ситуации, украинцев все равно просят потреблять электроэнергию бережливо.
Отключение света в Украине: какой худший сценарий
Из-за масштабных российских обстрелов в Украине была повреждена большая часть объектов генерации электроэнергии. Поэтому были введены графики отключений света.
Об этом заявил временно исполняющий обязанности главы "Укрэнерго" Алексей Брехт.
По его словам, рассматриваются три варианта, которые в том числе учитывают самый плохой сценарий. Речь идет о продолжении массированных обстрелов инфраструктуры, передаточной сети, объектов генерации и т.д. В таком случае свет будут выключаться до 8 часов в сутки.
При этом сценарии, при наличии того объема импорта электрической энергии, который мы имеем уже сегодня, мы можем иметь ограничение мощности электрической энергии в критические, холодные дни, величиной до двух очередей графиков отключений, не более. То есть до 8 часов.
Также он напомнил, что весной из-за обстрелов РФ Украина потеряла 9 ГВт генерирующей мощности. Это эквивалентно летнему потреблению электроэнергии Нидерландами или ночному потреблению в Украине летом.
Брехт подчеркнул, что такие потери значительны, однако Укрэнерго имеет план восстановить эти мощности.
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