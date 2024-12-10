В Минэнерго обновили инструкции по созданию и применению графиков отключения света в Украине с целью справедливого распределения электроэнергии между потребителями.
Главные тезисы
- Минэнерго обновило инструкции по созданию графиков отключения света в Украине для справедливого распределения электроэнергии между потребителями.
- Новые правила предусматривают составление графиков отключений дважды в год с максимальной продолжительностью отключения не более 6 часов.
- Цель изменений в графиках отключения света - сделать распределение электроэнергии более равномерным и справедливым по всем регионам Украины.
- Правила регулирования продолжительности отключений света включают максимальную однократную продолжительность отключения не более 6 часов с последующим электроснабжением не менее 2 часов.
- Минэнерго ожидает, что новый механизм регулирования графиков отключений позволит улучшить гибкость и равномерность процесса отключения электроэнергии.
Что известно об изменениях в графиках отключения света в Украине
Согласно приказу ведомства, вступившему в силу 3 декабря этого года, графики плановых отключений будут составляться дважды в год после проведения измерений по результатам уровня потребления электроэнергии в летний и зимний периоды.
Составление графиков будет производиться с учетом не менее 75% объема от максимального потребления электрической мощности с 8:00 до 22:00 в режимный день.
Графики отключений будут распределяться на 6 очередей, каждая из которых будет дополнительно иметь 2 уровня подчерки, которые, со своей стороны, будут поддерживать объем не менее 12,5% от общего потребления замеров последнего режимного дня.
В течение действия военного положения и в течение года после его отмены будут действовать правила:
максимальная однократная продолжительность отключения электроэнергии при применении ГПВ не может превышать 6 часов. Возможное отклонение не может составлять более 1 часа независимо от температуры наружного воздуха;
последующий период электроснабжения потребителей после отключения должен быть не менее 2 часов, без учета времени на переключение. При этом время на переключение не должно превышать 30 минут.
В ГБО не включаются критически важные объекты, которым должно быть обеспечено приоритетное энергоснабжение в соответствии с установленной минимальной нагрузкой.
Чего ждут в Минэнерго от изменений в графиках отключения света
В ведомстве отмечают, что обновленный механизм регулирования графиков плановых отключений будет более гибким и контролируемым.
Изменение распределения на равномерные очереди и подчерки позволит отключать при применении ГПО меньшее количество потребителей.
Благодаря унификации во всех регионах будет применяться единый механизм распределения, отключения будут более равномерными и справедливыми по четкой очередности.
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