В Минэнерго обновили инструкции по созданию и применению графиков отключения света в Украине с целью справедливого распределения электроэнергии между потребителями.

Что известно об изменениях в графиках отключения света в Украине

Согласно приказу ведомства, вступившему в силу 3 декабря этого года, графики плановых отключений будут составляться дважды в год после проведения измерений по результатам уровня потребления электроэнергии в летний и зимний периоды.

Составление графиков будет производиться с учетом не менее 75% объема от максимального потребления электрической мощности с 8:00 до 22:00 в режимный день.

Графики отключений будут распределяться на 6 очередей, каждая из которых будет дополнительно иметь 2 уровня подчерки, которые, со своей стороны, будут поддерживать объем не менее 12,5% от общего потребления замеров последнего режимного дня.

Энергетики

В течение действия военного положения и в течение года после его отмены будут действовать правила:

максимальная однократная продолжительность отключения электроэнергии при применении ГПВ не может превышать 6 часов. Возможное отклонение не может составлять более 1 часа независимо от температуры наружного воздуха;

последующий период электроснабжения потребителей после отключения должен быть не менее 2 часов, без учета времени на переключение. При этом время на переключение не должно превышать 30 минут.

В ГБО не включаются критически важные объекты, которым должно быть обеспечено приоритетное энергоснабжение в соответствии с установленной минимальной нагрузкой.

Чего ждут в Минэнерго от изменений в графиках отключения света

В ведомстве отмечают, что обновленный механизм регулирования графиков плановых отключений будет более гибким и контролируемым.

Изменение распределения на равномерные очереди и подчерки позволит отключать при применении ГПО меньшее количество потребителей.

Благодаря унификации во всех регионах будет применяться единый механизм распределения, отключения будут более равномерными и справедливыми по четкой очередности.