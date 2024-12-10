Энергетики отменили отключение света в трех областях

В трех областях Украины 10 декабря отменили график отключения электроэнергии. Свет не будут выключаться до конца суток.

Где не выключить свет 10 декабря

Львовская область

Как сообщили в "Львовоблэнерго", до конца суток, 10 декабря, во Львовской области не будут применять графики почасового отключения электроэнергии.

Ивано-Франковская область

Почасовые графики отключения электроэнергии отменены и в Ивано-Франковской области. Предварительно — свет не будет выключаться до конца суток.

Волынская область

Как отметили в "Волыньоблэнерго", по указанию "Укрэнерго" в области с 07:00 были отменены графики почасового отключения света. Графики отменены до получения отдельного распоряжения.

С 2025 года в Украине изменится механизм отключения света

С 1 января следующего года на Украине начнет действовать новая система стабилизационных отключений света, призванная обеспечить справедливое распределение ограничений по регионам.

Как отмечают журналисты издания со ссылкой на представителей энергетического сектора, каждая область отдельно вводит графики отключений, что приводит к тому, что в одних регионах света может не быть у потребителей по 3-4 часа, тогда как в других — свет выключают только на 2 часы.

В связи с этим в Минэнерго планируется упорядочить систему стабилизационных отключений и унифицировать графики в соответствии с каждой из очередей.

Подчеркивается, что согласно одному из предложенных решений, графики в ряде областей могут объединить в несколько, вероятно, в три зоны, с потенциально равным объемом потребления.

В таком случае в каждой из этих областей графики отключений света будут действовать одинаково.

В частности, в одной зоне могут оказаться Одесская, Черкасская, Львовская и еще несколько регионов, которые будут отбираться в шахматном порядке. Поделиться

Другое предложение может включать в себя введение двух подчерков и отключений по полторы очереди в зависимости от ситуации.