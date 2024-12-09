Укрэнерго увеличило продолжительность отключений света в ряде регионов
Категория
Экономика
Дата публикации

Укрэнерго увеличило продолжительность отключений света в ряде регионов

ДТЭК
Енергетик
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По указанию НЭК "Укрэнерго", утром, 9 декабря была увеличена продолжительность графиков отключений света в Киеве и Киевской области, а также в Днепропетровской, Одесской и Черкасской областях.

Главные тезисы

  • Утром, 9 декабря, Укрэнерго увеличило продолжительность отключений света в Киеве, Киевской области, а также в Днепропетровской, Одесской и Черкасской областях.
  • Энергосистема Украины столкнулась с дефицитом мощности после массированных атак. Отключения происходят для обеспечения энергоэффективности и безопасности.
  • В ряде регионов, включая Киев, Черкассы, Одессу и другие, применяются две очереди отключений одновременно.
  • Изменения в графиках отключения света связаны с увеличением потребления электроэнергии в Украине. Графики могут меняться в течение дня.
  • Укрэнерго сообщило о расширении перечня областей, где применяются измененные графики отключения света из-за технических проблем.

Как будут действовать обновленные графики отключения света в ряде регионов Украины

По информации ДТЭК, распоряжение "Укрэнерго" поступило утром из-за увеличения потребления электроэнергии в Украине.

Именно поэтому украинцы сегодня будут дольше оставаться без света.

В "Черкассыоблэнерго" сообщили, что сегодня в 09:40 были добавлены очереди на отключение электроэнергии в Черкассах. Энергетики уточнили, что в течение дня графики могут снова измениться.

Отключение электроэнергии в Черкассах 9 декабря:

  • 09:00-10:00 — 4 очередь;

  • 10:00-11:00 — 2 и 5 очереди;

  • 11:00-12:00 — 2 и 5 очереди;

  • 12:00-13:00 — 3 и 6 очереди;

  • 13:00-14:00 — 3 и 6 очереди;

  • 14:00-15:00 — 4 и 1 очереди;

  • 15:00-16:00 — 4 и 1 очереди;

  • 16:00-17:00 — 5 и 2 очереди;

  • 17:00-18:00 — 5 и 2 очереди;

  • 18:00-19:00 — 6 и 3 очереди.

В Укрэнерго расширили перечень областей с изменениями в графиках отключения света

В "Укрэнерго" уточнили, что с 10:00 в Киеве, Киевской, Черкасской, Черниговской, Житомирской, Одесской, Полтавской, Днепропетровской, Винницкой, Черновицкой и Кировоградской областях вынужденно применяются две очереди отключений одновременно.

Сейчас украинская энергосистема продолжает восстанавливаться уже после одиннадцати массированных атак россиян, в ней сохраняется значительный дефицит мощности. На энергообъектах идут аварийные ремонты. Укрэнерго”.

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