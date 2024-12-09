По указанию НЭК "Укрэнерго", утром, 9 декабря была увеличена продолжительность графиков отключений света в Киеве и Киевской области, а также в Днепропетровской, Одесской и Черкасской областях.
Главные тезисы
- Утром, 9 декабря, Укрэнерго увеличило продолжительность отключений света в Киеве, Киевской области, а также в Днепропетровской, Одесской и Черкасской областях.
- Энергосистема Украины столкнулась с дефицитом мощности после массированных атак. Отключения происходят для обеспечения энергоэффективности и безопасности.
- В ряде регионов, включая Киев, Черкассы, Одессу и другие, применяются две очереди отключений одновременно.
- Изменения в графиках отключения света связаны с увеличением потребления электроэнергии в Украине. Графики могут меняться в течение дня.
- Укрэнерго сообщило о расширении перечня областей, где применяются измененные графики отключения света из-за технических проблем.
Как будут действовать обновленные графики отключения света в ряде регионов Украины
По информации ДТЭК, распоряжение "Укрэнерго" поступило утром из-за увеличения потребления электроэнергии в Украине.
Именно поэтому украинцы сегодня будут дольше оставаться без света.
В "Черкассыоблэнерго" сообщили, что сегодня в 09:40 были добавлены очереди на отключение электроэнергии в Черкассах. Энергетики уточнили, что в течение дня графики могут снова измениться.
Отключение электроэнергии в Черкассах 9 декабря:
09:00-10:00 — 4 очередь;
10:00-11:00 — 2 и 5 очереди;
11:00-12:00 — 2 и 5 очереди;
12:00-13:00 — 3 и 6 очереди;
13:00-14:00 — 3 и 6 очереди;
14:00-15:00 — 4 и 1 очереди;
15:00-16:00 — 4 и 1 очереди;
16:00-17:00 — 5 и 2 очереди;
17:00-18:00 — 5 и 2 очереди;
18:00-19:00 — 6 и 3 очереди.
В Укрэнерго расширили перечень областей с изменениями в графиках отключения света
В "Укрэнерго" уточнили, что с 10:00 в Киеве, Киевской, Черкасской, Черниговской, Житомирской, Одесской, Полтавской, Днепропетровской, Винницкой, Черновицкой и Кировоградской областях вынужденно применяются две очереди отключений одновременно.
Больше по теме
- Категория
- Экономика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Экономика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Экономика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-