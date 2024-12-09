По указанию НЭК "Укрэнерго", утром, 9 декабря была увеличена продолжительность графиков отключений света в Киеве и Киевской области, а также в Днепропетровской, Одесской и Черкасской областях.

Как будут действовать обновленные графики отключения света в ряде регионов Украины

По информации ДТЭК, распоряжение "Укрэнерго" поступило утром из-за увеличения потребления электроэнергии в Украине.

Именно поэтому украинцы сегодня будут дольше оставаться без света.

В "Черкассыоблэнерго" сообщили, что сегодня в 09:40 были добавлены очереди на отключение электроэнергии в Черкассах. Энергетики уточнили, что в течение дня графики могут снова измениться.

Отключение электроэнергии в Черкассах 9 декабря:

09:00-10:00 — 4 очередь;

10:00-11:00 — 2 и 5 очереди;

11:00-12:00 — 2 и 5 очереди;

12:00-13:00 — 3 и 6 очереди;

13:00-14:00 — 3 и 6 очереди;

14:00-15:00 — 4 и 1 очереди;

15:00-16:00 — 4 и 1 очереди;

16:00-17:00 — 5 и 2 очереди;

17:00-18:00 — 5 и 2 очереди;

18:00-19:00 — 6 и 3 очереди.

В Укрэнерго расширили перечень областей с изменениями в графиках отключения света

В "Укрэнерго" уточнили, что с 10:00 в Киеве, Киевской, Черкасской, Черниговской, Житомирской, Одесской, Полтавской, Днепропетровской, Винницкой, Черновицкой и Кировоградской областях вынужденно применяются две очереди отключений одновременно.