За вказівкою НЕК “Укренерго", зранку, 9 грудня було збільшено тривалість графіків відключень світла у Києві та Києвській області, а також у Дніпропетровській, Одеській та Черкаській областях.
Головні тези:
- Укренерго збільшило тривалість відключеннь електроенергії у декількох регіонах України через збільшення споживання електроенергії.
- Графіки відключень світла у Черкасах та інших областях можуть змінюватися протягом дня через перенавантаження енергосистеми.
- У Києві, Київській, Черкаській, Одеській та інших областях вимушено застосовують дві черги відключень одночасно.
- Українська енергосистема відновлюється після масованих атак росіян, але відчуває значний дефіцит потужності.
- Погодинні відключення та обмеження потужності застосовуються в усіх регіонах для забезпечення енергоефективності та безпеки.
Як діятимуть оновлені графіки відключень світла у низці регіонів України
За інформацією ДТЕК, розпорядження “Укренерго” надійшло зранку через збільшення споживання електроенергії в Україні.
Саме тому українці сьогодні довше залишатимуться без світла.
У "Черкасиобленерго" повідомили, що сьогодні о 09:40 було додано черги на відключення електроенергії в Черкасах. Енергетики уточнили, що протягом дня графіки можуть знову змінитися.
Відключення електроенергії в Черкасах 9 грудня:
09:00-10:00 — 4 черга;
10:00-11:00 — 2 і 5 черги;
11:00-12:00 — 2 та 5 черги;
12:00-13:00 — 3 та 6 черги;
13:00-14:00 — 3 та 6 черги;
14:00-15:00 — 4 та 1 черги;
15:00-16:00 — 4 та 1 черги;
16:00-17:00 — 5 та 2 черги;
17:00-18:00 — 5 та 2 черги;
18:00-19:00 — 6 та 3 черги.
В Укренерго розширили перелік областей зі змінами у графіках відключень світла
В "Укренерго" уточнили що з 10:00 у Києві, Київській, Черкаській, Чернігівській, Житомирській, Одеській, Полтавській, Дніпропетровській, Вінницькій, Чернівецькій та Кіровоградській областях — вимушено застосовуються дві черги відключень одночасно.
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