Укренерго збільшило тривалість відключень світла у низці регіонів
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Економіка
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Укренерго збільшило тривалість відключень світла у низці регіонів

ДТЕК
Енергетик

За вказівкою НЕК “Укренерго", зранку, 9 грудня було збільшено тривалість графіків відключень світла у Києві та Києвській області, а також у Дніпропетровській, Одеській та Черкаській областях. 

Головні тези:

  • Укренерго збільшило тривалість відключеннь електроенергії у декількох регіонах України через збільшення споживання електроенергії.
  • Графіки відключень світла у Черкасах та інших областях можуть змінюватися протягом дня через перенавантаження енергосистеми.
  • У Києві, Київській, Черкаській, Одеській та інших областях вимушено застосовують дві черги відключень одночасно.
  • Українська енергосистема відновлюється після масованих атак росіян, але відчуває значний дефіцит потужності.
  • Погодинні відключення та обмеження потужності застосовуються в усіх регіонах для забезпечення енергоефективності та безпеки.

Як діятимуть оновлені графіки відключень світла у низці регіонів України

За інформацією ДТЕК, розпорядження “Укренерго” надійшло зранку через збільшення споживання електроенергії в Україні.

Саме тому українці сьогодні довше залишатимуться без світла.

У "Черкасиобленерго" повідомили, що сьогодні о 09:40 було додано черги на відключення електроенергії в Черкасах. Енергетики уточнили, що протягом дня графіки можуть знову змінитися.

Відключення електроенергії в Черкасах 9 грудня:

  • 09:00-10:00 — 4 черга;

  • 10:00-11:00 — 2 і 5 черги;

  • 11:00-12:00 — 2 та 5 черги;

  • 12:00-13:00 — 3 та 6 черги;

  • 13:00-14:00 — 3 та 6 черги;

  • 14:00-15:00 — 4 та 1 черги;

  • 15:00-16:00 — 4 та 1 черги;

  • 16:00-17:00 — 5 та 2 черги;

  • 17:00-18:00 — 5 та 2 черги;

  • 18:00-19:00 — 6 та 3 черги.

В Укренерго розширили перелік областей зі змінами у графіках відключень світла

В "Укренерго" уточнили що з 10:00 у Києві, Київській, Черкаській, Чернігівській, Житомирській, Одеській, Полтавській, Дніпропетровській, Вінницькій, Чернівецькій та Кіровоградській областях — вимушено застосовуються дві черги відключень одночасно.

Зараз українська енергосистема продовжує відновлюватись вже після одинадцяти масованих атак росіян, у ній зберігається значний дефіцит потужності. На енергооб’єктах тривають аварійні ремонти. Погодинні відключення побутових споживачів та графіки обмеження потужності для промисловості та бізнесу сьогодні вимушено застосовуються в усіх регіонах, — пояснюють в “Укренерго”.

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