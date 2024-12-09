За вказівкою НЕК “Укренерго", зранку, 9 грудня було збільшено тривалість графіків відключень світла у Києві та Києвській області, а також у Дніпропетровській, Одеській та Черкаській областях.

Як діятимуть оновлені графіки відключень світла у низці регіонів України

За інформацією ДТЕК, розпорядження “Укренерго” надійшло зранку через збільшення споживання електроенергії в Україні.

Саме тому українці сьогодні довше залишатимуться без світла.

У "Черкасиобленерго" повідомили, що сьогодні о 09:40 було додано черги на відключення електроенергії в Черкасах. Енергетики уточнили, що протягом дня графіки можуть знову змінитися.

Відключення електроенергії в Черкасах 9 грудня:

09:00-10:00 — 4 черга;

10:00-11:00 — 2 і 5 черги;

11:00-12:00 — 2 та 5 черги;

12:00-13:00 — 3 та 6 черги;

13:00-14:00 — 3 та 6 черги;

14:00-15:00 — 4 та 1 черги;

15:00-16:00 — 4 та 1 черги;

16:00-17:00 — 5 та 2 черги;

17:00-18:00 — 5 та 2 черги;

18:00-19:00 — 6 та 3 черги.

В Укренерго розширили перелік областей зі змінами у графіках відключень світла

В "Укренерго" уточнили що з 10:00 у Києві, Київській, Черкаській, Чернігівській, Житомирській, Одеській, Полтавській, Дніпропетровській, Вінницькій, Чернівецькій та Кіровоградській областях — вимушено застосовуються дві черги відключень одночасно.