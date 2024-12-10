Енергетики скасували відключення світла у трьох областях

У трьох областях України 10 грудня скасували графіки відключення електроенергії. Світло не вимикатимуть до кінця доби.

Де не вимикатимуть світло 10 грудня

Львівська область

Як повідомили у "Львівобленерго", до кінця доби, 10 грудня, на Львівщині не будуть застосовувати графіків погодинного відключення електроенергії.

Івано-Франківська область

Погодинні графіки відключення електроенергії наразі скасовані і в Івано-Франківській області. Попередньо — світло не вимикатимуть до кінця доби.

Волинська область

Як зазначили у "Волиньобленерго", за вказівкою "Укренерго" в області з 07:00 було скасовано графіки погодинного відключення світла. Графіки скасовано до отримання окремого розпорядження.

З 2025 року в Україні зміниться механізм відключень світла

З 1 січня наступного року в Україні почне діяти нова система стабілізаційних відключень світла, покликана забезпечити справедливий розподіл обмежень по регіонах.

Як зазначають журналісти видання із посиланням на представників енергетичного сектору, наразі кожна область окремо запроваджує графіки відключень, що призводить до того, що в одних регіонах світла може не бути у споживачів по 3-4 години, тоді як в інших — світло вимикають лише на 2 години.

У зв’язку з цим в Міненерго планують упорядкувати систему стабілізаційних відключень та уніфікувати графіки у відповідності до кожної з черг.

Підкреслюється, що відповідно до одного з запропонованих рішень, графіки у низці областей можуть об’єднати у кілька, ймовірно, до трьох зон, з потенційно рівним обсягом споживання.

У таком разі у кожній з цих областей графіки відключень світла діятимуть однаково.

Зокрема, в одній зоні можуть опинитись Одеська, Черкаська, Львівська та ще кілька регіонів, які відбиратимуться у шаховому порядку. Поширити

Інша пропозиція може включати в себе запровадження двох підчерг та відключень по півтори черги залежно від ситуації.