У Міненерго оновили інструкції щодо створення та застосування графіків відключень світла в Україні із метою справедливого розподілу електроенергії між споживачами.

Що відомо про зміни у графіках відключення світла в Україні

Відповідно до наказу відомства, який набрав чинності 3 грудня цього року, графіки планових відключень складатимуться двічі на рік після проведення вимірювань за результатами рівня споживання електроенергії у літній та зимовий періоди.

Складення графіків відбуватиметься із урахуванням не менше 75% обсягу від максимального споживання електричної потужності з 8:00 до 22:00 в режимний день.

Графіки відключень розподілятимуться на 6 черг, кожна з яких додатково матиме 2 рівні підчерги, які, зі свого боку, підтримуватимуть обсяг не менше 12,5% від загального споживання замірів останнього режимного дня.

Енергетики

Протягом дії воєнного стану та упродовж року після його скасування діятимуть правила:

максимальна одноразова тривалість відключення електроенергії під час застосування ГПВ не може перевищувати 6 годин. Можливе відхилення не може становити більше ніж 1 годину незалежно від температури зовнішнього повітря;

подальший період електрозабезпечення споживачів після відключення має бути не менше 2 годин, без урахування часу на перемикання. При цьому час на перемикання не повинен перевищувати 30 хвилин.

До ГПВ не включаються критично важливі об’єкти, яким має бути забезпечено пріоритетне енергопостачання відповідно до встановленого мінімального навантаження.

Чого очікують в Міненерго від змін у графіках відключень світла

У відомстві зазначають, що оновлений механізм регулювання графіків планових відключень буде більш гнучким і контрольованим.

Зміна розподілу на рівномірні черги і підчерги дозволить відключати при застосуванні ГПВ меншу кількість споживачів.

Завдяки уніфікації в усіх регіонах буде застосовуватись єдиний механізм розподілу, відключення будуть більш рівномірними і справедливими — за чіткою черговістю.