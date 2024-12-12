НЕК “Укренерго” оприлюднило графіки планових відключень світла в Україні протягом 13 грудня.
Головні тези:
- У НЕК “Укренерго” опубліковано графіки планових відключень світла в Україні на 13 грудня.
- Відключення світла за графіками упродовж дня розподілені на 3 черги для побутових споживачів та 4 черги для промисловості та бізнесу.
- Причина введення обмежень - пошкодження енергообʼєктів унаслідок ракетно-дронових атак.
- Обмеження можуть змінюватись впродовж доби залежно від ремонтних робіт на пошкоджених об'єктах.
- Механізм планових відключень визначає тривалість та час дії обмежень для різних категорій споживачів.
Як діятимуть графіки відключення світла в Україні упродовж п’ятниці 13 грудня
Час застосування і обсяг обмежень для побутових споживачів будуть такими:
06:00 — 08:00 — одна черга відключень.
08:00 — 19:00 — дві черги відключень.
19:00 — 21:00 — одна черга відключень.
Графіки для промисловості та бізнесу застосовуватимуть з 06:00 до 22:00.
Час застосування та обсяг обмежень протягом доби можуть змінитись.
Як діє механізм планових відключень світла в Україні
Споживачі кожної області, які не належать до переліку об’єктів критичної інфраструктури, розділені на 6 черг.
Застосування обмежень до трьох черг означає, що для половини споживачів у кожному регіоні діють графіки погодинних відключень.
Чотири черги — обмеження до 70% споживачів у кожній області.
Коли обленерго застосовують одну чергу графіків відключень — це 4 години обмежень на добу, дві черги — 8 годин обмежень, три черги — 12 годин обмежень, чотири черги — більше 12 годин обмежень.
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