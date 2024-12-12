Як діятимуть графіки відключення світла в Україні упродовж п’ятниці 13 грудня

Час застосування і обсяг обмежень для побутових споживачів будуть такими:

06:00 — 08:00 — одна черга відключень.

08:00 — 19:00 — дві черги відключень.

19:00 — 21:00 — одна черга відключень.

Графіки для промисловості та бізнесу застосовуватимуть з 06:00 до 22:00.

Час застосування та обсяг обмежень протягом доби можуть змінитись.

Причина тимчасового запровадження обмежень — пошкодження енергообʼєктів внаслідок російських ракетно-дронових атак. Ремонтні роботи на енергооб’єктах тривають. Енергетики працюють над тим, щоб якнайшвидше повернути в роботу пошкоджене ворогом обладнання, — зазначається у повідомленні “Укренерго”. Поширити

Як діє механізм планових відключень світла в Україні

Споживачі кожної області, які не належать до переліку об’єктів критичної інфраструктури, розділені на 6 черг.

Застосування обмежень до трьох черг означає, що для половини споживачів у кожному регіоні діють графіки погодинних відключень.

Чотири черги — обмеження до 70% споживачів у кожній області.

Коли обленерго застосовують одну чергу графіків відключень — це 4 години обмежень на добу, дві черги — 8 годин обмежень, три черги — 12 годин обмежень, чотири черги — більше 12 годин обмежень.