Укренерго представило графіки відключень світла на 13 грудня
Категорія
Економіка
Дата публікації

Укренерго представило графіки відключень світла на 13 грудня

Енергосистема України
Джерело:  Укренерго

НЕК “Укренерго” оприлюднило графіки планових відключень світла в Україні протягом 13 грудня. 

Головні тези:

  • У НЕК “Укренерго” опубліковано графіки планових відключень світла в Україні на 13 грудня.
  • Відключення світла за графіками упродовж дня розподілені на 3 черги для побутових споживачів та 4 черги для промисловості та бізнесу.
  • Причина введення обмежень - пошкодження енергообʼєктів унаслідок ракетно-дронових атак.
  • Обмеження можуть змінюватись впродовж доби залежно від ремонтних робіт на пошкоджених об'єктах.
  • Механізм планових відключень визначає тривалість та час дії обмежень для різних категорій споживачів.

Як діятимуть графіки відключення світла в Україні упродовж п’ятниці 13 грудня

Час застосування і обсяг обмежень для побутових споживачів будуть такими:

  • 06:00 — 08:00 — одна черга відключень.

  • 08:00 — 19:00 — дві черги відключень.

  • 19:00 — 21:00 — одна черга відключень.

Графіки для промисловості та бізнесу застосовуватимуть з 06:00 до 22:00.

Час застосування та обсяг обмежень протягом доби можуть змінитись.

Причина тимчасового запровадження обмежень — пошкодження енергообʼєктів внаслідок російських ракетно-дронових атак. Ремонтні роботи на енергооб’єктах тривають. Енергетики працюють над тим, щоб якнайшвидше повернути в роботу пошкоджене ворогом обладнання, — зазначається у повідомленні “Укренерго”.

Як діє механізм планових відключень світла в Україні

Споживачі кожної області, які не належать до переліку об’єктів критичної інфраструктури, розділені на 6 черг.

Застосування обмежень до трьох черг означає, що для половини споживачів у кожному регіоні діють графіки погодинних відключень.

Чотири черги — обмеження до 70% споживачів у кожній області.

Коли обленерго застосовують одну чергу графіків відключень — це 4 години обмежень на добу, дві черги — 8 годин обмежень, три черги — 12 годин обмежень, чотири черги — більше 12 годин обмежень.

Більше по темі

Категорія
Економіка
Дата публікації
Додати до обраного
Як діятимуть графіки відключення світла 8 грудня — роз'яснення Укренерго
Відключення
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Енергетики скасували відключення світла у трьох областях
Енергетики скасували відключення світла у трьох областях
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Енергетики скасували графіки відключення світла у низці областей
Енергетики скасували графіки відключення світла у низці областей

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?