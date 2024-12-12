Укрэнерго представило графики отключений света на 13 декабря
Категория
Экономика
Дата публикации

Укрэнерго представило графики отключений света на 13 декабря

Энергосистема Украины
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Источник:  Укрэнерго

НЭК "Укрэнерго" обнародовала графики плановых отключений света в Украине в течение 13 декабря.

Главные тезисы

  • НЭК “Укрэнерго” опубликовала графики плановых отключений света на 13 декабря.
  • Отключение света в Украине распределено на 3 очереди для бытовых потребителей и 4 очереди для промышленности и бизнеса.
  • Графики для бытовых потребителей предусматривают разное время и объем отключений в течение дня со временем применения с 06:00 до 21:00.
  • Механизм плановых отключений определяет продолжительность и время действия ограничений в зависимости от повреждений и ремонтных работ на энергообъектах.
  • Потребители каждой области в Украине разделены на 6 очередей, где количество очередей отключения определяет продолжительность отключения света.

Как будут действовать графики отключения света в Украине в течение пятницы 13 декабря

Время применения и объем ограничений для бытовых потребителей будут следующими:

  • 06:00 — 08:00 — одна очередь отключений.

  • 08:00 — 19:00 — две очереди отключений.

  • 19:00 — 21:00 — одна очередь отключений.

Графики для промышленности и бизнеса будут применяться с 06:00 до 22:00.

Время применения и объем ограничений в течение суток могут измениться.

Причина временного введения ограничений — повреждение энергообъектов в результате российских ракетно-дроновых атак. Ремонтные работы на энергообъектах продолжаются.

Как действует механизм плановых отключений света в Украине.

Потребители каждой области, не относящиеся к перечню объектов критической инфраструктуры, разделены на 6 очередей.

Применение ограничений в три очереди означает, что для половины потребителей в каждом регионе действуют графики почасовых отключений.

Четыре очереди — ограничение до 70% потребителей в каждой области.

Когда облэнерго применяют одну очередь графиков отключений — это 4 часа ограничений в сутки, две очереди — 8 часов ограничений, три очереди — 12 часов ограничений, четыре очереди — более 12 часов ограничений.

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