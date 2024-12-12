НЭК "Укрэнерго" обнародовала графики плановых отключений света в Украине в течение 13 декабря.
Главные тезисы
- НЭК “Укрэнерго” опубликовала графики плановых отключений света на 13 декабря.
- Отключение света в Украине распределено на 3 очереди для бытовых потребителей и 4 очереди для промышленности и бизнеса.
- Графики для бытовых потребителей предусматривают разное время и объем отключений в течение дня со временем применения с 06:00 до 21:00.
- Механизм плановых отключений определяет продолжительность и время действия ограничений в зависимости от повреждений и ремонтных работ на энергообъектах.
- Потребители каждой области в Украине разделены на 6 очередей, где количество очередей отключения определяет продолжительность отключения света.
Как будут действовать графики отключения света в Украине в течение пятницы 13 декабря
Время применения и объем ограничений для бытовых потребителей будут следующими:
06:00 — 08:00 — одна очередь отключений.
08:00 — 19:00 — две очереди отключений.
19:00 — 21:00 — одна очередь отключений.
Графики для промышленности и бизнеса будут применяться с 06:00 до 22:00.
Время применения и объем ограничений в течение суток могут измениться.
Как действует механизм плановых отключений света в Украине.
Потребители каждой области, не относящиеся к перечню объектов критической инфраструктуры, разделены на 6 очередей.
Применение ограничений в три очереди означает, что для половины потребителей в каждом регионе действуют графики почасовых отключений.
Четыре очереди — ограничение до 70% потребителей в каждой области.
Когда облэнерго применяют одну очередь графиков отключений — это 4 часа ограничений в сутки, две очереди — 8 часов ограничений, три очереди — 12 часов ограничений, четыре очереди — более 12 часов ограничений.
Больше по теме
- Категория
- Экономика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-