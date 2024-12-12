НЭК "Укрэнерго" обнародовала графики плановых отключений света в Украине в течение 13 декабря.

Как будут действовать графики отключения света в Украине в течение пятницы 13 декабря

Время применения и объем ограничений для бытовых потребителей будут следующими:

06:00 — 08:00 — одна очередь отключений.

08:00 — 19:00 — две очереди отключений.

19:00 — 21:00 — одна очередь отключений.

Графики для промышленности и бизнеса будут применяться с 06:00 до 22:00.

Время применения и объем ограничений в течение суток могут измениться.

Причина временного введения ограничений — повреждение энергообъектов в результате российских ракетно-дроновых атак. Ремонтные работы на энергообъектах продолжаются. Поделиться

Как действует механизм плановых отключений света в Украине.

Потребители каждой области, не относящиеся к перечню объектов критической инфраструктуры, разделены на 6 очередей.

Применение ограничений в три очереди означает, что для половины потребителей в каждом регионе действуют графики почасовых отключений.

Четыре очереди — ограничение до 70% потребителей в каждой области.

Когда облэнерго применяют одну очередь графиков отключений — это 4 часа ограничений в сутки, две очереди — 8 часов ограничений, три очереди — 12 часов ограничений, четыре очереди — более 12 часов ограничений.