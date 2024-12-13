В Укрэнерго анонсировали усиленные графики отключения света на 14 декабря

14 декабря графики почасовых отключений для населения будут действовать с 00:00 до 22:00, ограничение мощности для промышленности — все сутки.

В Украине будут действовать усиленные графики отключения света 14 декабря

Так, для населения с 00:00 до 13:00 и с 17:00 до 22:00 будут применяться одна очередь отключений, с 13:00 до 17:00 — две очереди.

Ограничения мощности для промышленности будут действовать с 00:00 до 24:00.

Причина введения ограничений — повреждение энергообъектов в результате российских ракетно-дроновых атак в ноябре-декабре. Поделиться

Укрэнерго также отметило, что время применения и объемы ограничений в течение суток могут измениться.

Россия массированно атаковала энергосистему Украины

Россияне в ночь на 13 декабря и утром в этот же день повредили энергетические объекты в нескольких областях, из-за чего вынуждены увеличены объемы отключений света.

Около 1300 ракет и около 1000 ударных беспилотников использовала Россия против объектов украинской энергетической инфраструктуры с начала войны. 93 ракеты и почти 200 дронов — только в сегодняшней, 12 с начала этого года, массированной атаке на энергообъекты.

Ночью и утром враг совершил очередную, уже двенадцатую с начала года, массированную ракетно-дроновую атаку на энергосистему. Повреждения получили энергообъекты в нескольких регионах. Вследствие этого вынужденно был увеличен объем мер ограничения потребления, а именно количество очередей графика почасовых отключений по сравнению с предыдущим прогнозом на текущие сутки. Поделиться

Во всех областях применяются три очереди графика почасовых отключений одновременно.