В Укрэнерго анонсировали усиленные графики отключения света на 14 декабря

14 декабря графики почасовых отключений для населения будут действовать с 00:00 до 22:00, ограничение мощности для промышленности — все сутки.
Главные тезисы
- 14 декабря запланированы почасовые отключения света для населения и непрерывные ограничения мощности для промышленности.
- Россия совершила массированные ракетно-дроновые атаки на украинскую энергетическую инфраструктуру, увеличив объемы отключений.
- Из-за сложных погодных условий и атак были обесточены сотни населенных пунктов в нескольких регионах Украины.
- Укрэнерго предупреждает о возможных изменениях времени и объемов ограничений, призывая готовиться к проблемам с электроснабжением.
- Очереди отключений света для населения будут применяться с разными интервалами времени в течение суток, в зависимости от ситуации.
В Украине будут действовать усиленные графики отключения света 14 декабря
Так, для населения с 00:00 до 13:00 и с 17:00 до 22:00 будут применяться одна очередь отключений, с 13:00 до 17:00 — две очереди.
Ограничения мощности для промышленности будут действовать с 00:00 до 24:00.
Укрэнерго также отметило, что время применения и объемы ограничений в течение суток могут измениться.
Россия массированно атаковала энергосистему Украины
Россияне в ночь на 13 декабря и утром в этот же день повредили энергетические объекты в нескольких областях, из-за чего вынуждены увеличены объемы отключений света.
Около 1300 ракет и около 1000 ударных беспилотников использовала Россия против объектов украинской энергетической инфраструктуры с начала войны. 93 ракеты и почти 200 дронов — только в сегодняшней, 12 с начала этого года, массированной атаке на энергообъекты.
Во всех областях применяются три очереди графика почасовых отключений одновременно.
В результате сложных погодных условий (гололед, сильный ветер) на утро были обесточены 198 населенных пунктов в Киевской, Черниговской, Сумской, Черкасской и Кировоградской областях.
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