Какими будут графики отключения света 15 декабря — ответ Укрэнерго

НЭК Укрэнерго предоставила разъяснение по отключению света 15 декабря. Графики будут касаться ограничений одной и двух очередей потребителей.

15 декабря свет будут выключать с 8 до 22 часов

Объемы ограничений электроэнергии будут такими для бытовых потребителей:

08:00 — 14:00 — одна очередь отключений

14:00 — 17:00 — две очереди отключений

17:00 — 22:00 — одна очередь отключений

Для промышленности и бизнеса применение графиков ограничения мощности будет происходить с 8:00 до 22:00.

Причина введения ограничений — повреждение энергообъектов в результате российских ракетно-дроновых атак в ноябре-декабре.

Ремонтные работы продолжаются. Энергетики работают над тем, чтобы как можно скорее вернуть в работу поврежденное врагом оборудование.

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По информации мэра Харькова Игоря Терехова, в Индустриальном районе Харькова 13 декабря зафиксирован удар российского беспилотника по пятиэтажному жилому дому.

Как сообщил глава Черниговской ОВА Вячеслав Чаус, российские захватчики атаковали Черниговскую область ударными дронами, в результате чего повреждены жилые дома, гимназия, ферма, погибли 11 коров.

По информации представителей Тернопольской ОВА, в результате вражеской массированной атаки без света осталась большая часть жителей региона.

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В некоторых районах Одессы исчез свет и прекращено водоснабжение.