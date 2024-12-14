Какими будут графики отключения света 15 декабря — ответ Укрэнерго
Категория
Экономика
Дата публикации

Какими будут графики отключения света 15 декабря — ответ Укрэнерго

Энергосистема
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Источник:  Укрэнерго

НЭК Укрэнерго предоставила разъяснение по отключению света 15 декабря. Графики будут касаться ограничений одной и двух очередей потребителей.

Главные тезисы

  • Графики отключения света на 15 декабря включают ограничения для бытовых и промышленных потребителей в результате ракетно-дроновых атак России.
  • Массированные атаки РФ привели к повреждениям инфраструктуры, отключениям света и водоснабжения в нескольких регионах Украины.
  • Укрэнерго работает над восстановлением поврежденного оборудования для быстрого возвращения к нормальному энергоснабжению в затронутых регионах.

15 декабря свет будут выключать с 8 до 22 часов

Объемы ограничений электроэнергии будут такими для бытовых потребителей:

  • 08:00 — 14:00 — одна очередь отключений

  • 14:00 — 17:00 — две очереди отключений

  • 17:00 — 22:00 — одна очередь отключений

Для промышленности и бизнеса применение графиков ограничения мощности будет происходить с 8:00 до 22:00.

Причина введения ограничений — повреждение энергообъектов в результате российских ракетно-дроновых атак в ноябре-декабре.

Ремонтные работы продолжаются. Энергетики работают над тем, чтобы как можно скорее вернуть в работу поврежденное врагом оборудование.

Какие последствия массированной ракетно-дроновой атаки армии РФ по Украине

По информации мэра Харькова Игоря Терехова, в Индустриальном районе Харькова 13 декабря зафиксирован удар российского беспилотника по пятиэтажному жилому дому.

Как сообщил глава Черниговской ОВА Вячеслав Чаус, российские захватчики атаковали Черниговскую область ударными дронами, в результате чего повреждены жилые дома, гимназия, ферма, погибли 11 коров.

По информации представителей Тернопольской ОВА, в результате вражеской массированной атаки без света осталась большая часть жителей региона.

Экстренные отключения света ввели в Киеве.

В некоторых районах Одессы исчез свет и прекращено водоснабжение.

В "Укрэнерго" сообщили об увеличении объемов отключений света на фоне массированной вражеской атаки. В частности, "Укрэнерго" распорядилась отключать три из шести очередей потребителей из-за ракетной атаки РФ.

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