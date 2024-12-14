Какими будут графики отключения света 15 декабря — ответ Укрэнерго

НЭК Укрэнерго предоставила разъяснение по отключению света 15 декабря. Графики будут касаться ограничений одной и двух очередей потребителей.
Главные тезисы
- Графики отключения света на 15 декабря включают ограничения для бытовых и промышленных потребителей в результате ракетно-дроновых атак России.
- Массированные атаки РФ привели к повреждениям инфраструктуры, отключениям света и водоснабжения в нескольких регионах Украины.
- Укрэнерго работает над восстановлением поврежденного оборудования для быстрого возвращения к нормальному энергоснабжению в затронутых регионах.
15 декабря свет будут выключать с 8 до 22 часов
Объемы ограничений электроэнергии будут такими для бытовых потребителей:
08:00 — 14:00 — одна очередь отключений
14:00 — 17:00 — две очереди отключений
17:00 — 22:00 — одна очередь отключений
Для промышленности и бизнеса применение графиков ограничения мощности будет происходить с 8:00 до 22:00.
Причина введения ограничений — повреждение энергообъектов в результате российских ракетно-дроновых атак в ноябре-декабре.
Ремонтные работы продолжаются. Энергетики работают над тем, чтобы как можно скорее вернуть в работу поврежденное врагом оборудование.
Какие последствия массированной ракетно-дроновой атаки армии РФ по Украине
По информации мэра Харькова Игоря Терехова, в Индустриальном районе Харькова 13 декабря зафиксирован удар российского беспилотника по пятиэтажному жилому дому.
Как сообщил глава Черниговской ОВА Вячеслав Чаус, российские захватчики атаковали Черниговскую область ударными дронами, в результате чего повреждены жилые дома, гимназия, ферма, погибли 11 коров.
По информации представителей Тернопольской ОВА, в результате вражеской массированной атаки без света осталась большая часть жителей региона.
В некоторых районах Одессы исчез свет и прекращено водоснабжение.
В "Укрэнерго" сообщили об увеличении объемов отключений света на фоне массированной вражеской атаки. В частности, "Укрэнерго" распорядилась отключать три из шести очередей потребителей из-за ракетной атаки РФ.
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