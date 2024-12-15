Как и когда будут действовать новые графики отключения света в Украине — объяснение энергетиков

Новые графики отключения электроэнергии в Украине позволят значительно увеличить время для потребителей. Это стало возможным благодаря унификации графиков и более гибкому подходу к управлению энергосистемой.
Главные тезисы
- Унификация графиков отключения электроэнергии позволит увеличить время со светом для потребителей.
- Новые графики будут максимально работать одинаково во всех городах страны, обеспечивая равномерное распределение нагрузки.
- Каждая группа потребителей поделена на подгруппы, что позволяет более точно распределить нагрузку на энергосистему и обеспечить больше часов со светом для каждого.
- Инновационная система графиков предусматривает быстрое подключение после отключения, а также корректировку в случае аварий или повреждений.
- Внедрение новых графиков направлено на стабилизацию и справедливое распределение электроэнергии среди всех потребителей.
Благодаря новым графикам время со светом увеличится
Как сообщили в ДТЭК, графики будут теперь выглядеть и работать одинаково во всех городах Украины. Это обеспечит равномерное распределение нагрузки.
Теперь между отключениями будет минимум 3,5 часа с электричеством.
Это позволяет увеличить количество потребителей, одновременно получающих электроэнергию.
Руководитель компании YASNO Сергей Коваленко акцентировал, что этот подход закреплен официально
Также он подчеркнул, что новая система дает больше часов со светом. Совокупно такой подход дает 56 часов со светом в течение недели для каждой очереди в отличие от 38 часов в предыдущих версиях графиков.
Кроме этого группы разделены на 12 подчерк, что делает графики более гибкими в случае необходимости отключить только часть потребителей.
Это позволит выключать только половину пользователей, если такой мощности достаточно.
Особенности работы новых графиков
Энергетики отмечают, что для повторного подключения дома после отключения предусмотрено до 30 минут.
Больше по теме
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Экономика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-