Енергетики ввели екстрені відключення світла в Україні — яка причина

23 грудня по Україні вводять графіки аварійних відключень. Наразі графіки відключень не діють, а про їх скасування буде повідомлено окремо.

Де наразі вже діють екстрені відключення світла

Як повідомив гендиректор електропостачальника YASNO Сергій Коваленко, "Укренерго" дало команду на екстрені відключення електроенергії в Україні.

За його словами, споживання дуже високе, потрібно розвантажити енергосистему.

Не сідайте в ліфти та намагайтеся економніше використовувати енергоємні прилади, — написав Коваленко. Поширити

Наразі світло почали вимикати:

Київ, Київська, Дніпропетровська та Донецька області: аварійні відключення стартували за повідомленням ДТЕК.

Сумська область: із 14:10 відключення запроваджено для споживачів 1 та 2 черг, повідомили в АТ "Сумиобленерго".

Чернігівська область: обмеження електропостачання застосовано для споживачів 1 та 2 черг, інформує АТ "Чернігівобленерго".

Кіровоградська область: із 14:30 відключення розпочалися для 2 черги споживачів за розпорядженням "Укренерго".

Житомирська та Черкаська області: також зазнали обмежень у електропостачанні.

Полтавська область: відключення за графіком аварійних черг діяли до 16:00.

В Україні змінили графіки відключення світла

Як повідомили в ДТЕК, графіки тепер виглядатимуть і працюватимуть однаково в усіх містах України. Це забезпечить рівномірний розподіл навантаження.

Тепер між відключеннями буде мінімум 3,5 години з електрикою.

По всій країні кожну групу поділили на підгрупи. Тепер, коли всю групу вимикати не потрібно, обленерго може вимкнути лише пів групи і більш точно розподілити навантаження на енергосистему, — пояснюють в компанії. Поширити

Це дозволяє збільшити кількість споживачів, які одночасно отримують електроенергію.

Керівник компанії YASNO Сергій Коваленко акцентував, що цей підхід закріплений офіційно

Основним часовим проміжком, яким користуватимуться оператори системи розподілу, буде 30 хвилин. Бо саме стільки часу тепер відводиться на те, щоб будинок увімкнули після знеструмлення, — пояснив Коваленко. Поширити

Також він наголосив, що нова система дає більше годин зі світлом. Сукупно такий підхід дає 56 годин зі світлом протягом тижня для кожної черги, на відміну від 38 годин у попередніх версіях графіків.

Окрім цього групи поділені на 12 підчерг, що робить графіки більш гнучкими у разі потреби відключити лише частину споживачів.

Це дозволить вимикати лише половину користувачів, якщо такої потужності достатньо.

Енергетики зазначають, що для повторного підключення будинку після відключення передбачено до 30 хвилин.