Энергетики ввели экстренные отключения света в Украине — какая причина

23 декабря по Украине вводят графики аварийных отключений.
Главные тезисы
- Энергетики ввели экстренные отключения электроэнергии в Украине из-за высокого потребления, чтобы разгрузить энергосистему.
- Графики аварийных отключений света уже действуют в некоторых регионах, таких, как Киев, Днепропетровская область и другие.
- Новая система отключений предполагает разделение групп потребителей на подгруппы, что позволяет более точно распределить нагрузку на энергосистему.
- YASNO и Укрэнерго акцентируют внимание на равномерном распределении электроэнергии и увеличении времени предоставления услуг света.
- Обновленные графики отключений света обеспечивают более гибкую и эффективную систему, позволяющую выключать часть потребителей в случае необходимости.
Где уже действуют экстренные отключения света
Как сообщил гендиректор электропоставщика YASNO Сергей Коваленко, Укрэнерго дало команду на экстренные отключения электроэнергии в Украине.
По его словам, потребление очень высокое, нужно разгрузить энергосистему.
Свет начали выключать:
Киев, Киевская, Днепропетровская и Донецкая области: аварийные отключения стартовали по сообщению ДТЭК.
Сумская область: с 14:10 отключение введено для потребителей 1 и 2 очередей, сообщили в АО "Сумыоблэнерго".
Черниговская область: ограничение электроснабжения применено для потребителей 1 и 2 очередей, информирует АО "Черниговоблэнерго".
Кировоградская область: с 14:30 отключения начались для 2 очереди потребителей по распоряжению "Укрэнерго".
Житомирская и Черкасская области: также подверглись ограничениям в электроснабжении.
Полтавская область: отключения по графику аварийных очередей действовали до 16:00.
В Украине изменили графики отключения света
Как сообщили в ДТЭК, графики будут теперь выглядеть и работать одинаково во всех городах Украины. Это обеспечит равномерное распределение нагрузки.
Теперь между отключениями будет минимум 3,5 часа с электричеством.
Это позволяет увеличить количество потребителей, одновременно получающих электроэнергию.
Руководитель компании YASNO Сергей Коваленко акцентировал, что этот подход закреплен официально
Также он подчеркнул, что новая система дает больше часов со светом. Совокупно такой подход дает 56 часов со светом в течение недели для каждой очереди в отличие от 38 часов в предыдущих версиях графиков.
Кроме этого группы разделены на 12 подчерк, что делает графики более гибкими в случае необходимости отключить только часть потребителей.
Это позволит выключать только половину пользователей, если такой мощности достаточно.
Энергетики отмечают, что для повторного подключения дома после отключения предусмотрено до 30 минут.
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