Энергетики ввели экстренные отключения света в Украине — какая причина

Где уже действуют экстренные отключения света

Как сообщил гендиректор электропоставщика YASNO Сергей Коваленко, Укрэнерго дало команду на экстренные отключения электроэнергии в Украине.

По его словам, потребление очень высокое, нужно разгрузить энергосистему.

Не садитесь в лифты и старайтесь экономнее использовать энергоемкие приборы, — написал Коваленко. Поделиться

Свет начали выключать:

Киев, Киевская, Днепропетровская и Донецкая области: аварийные отключения стартовали по сообщению ДТЭК.

Сумская область: с 14:10 отключение введено для потребителей 1 и 2 очередей, сообщили в АО "Сумыоблэнерго".

Черниговская область: ограничение электроснабжения применено для потребителей 1 и 2 очередей, информирует АО "Черниговоблэнерго".

Кировоградская область: с 14:30 отключения начались для 2 очереди потребителей по распоряжению "Укрэнерго".

Житомирская и Черкасская области: также подверглись ограничениям в электроснабжении.

Полтавская область: отключения по графику аварийных очередей действовали до 16:00.

В Украине изменили графики отключения света

Как сообщили в ДТЭК, графики будут теперь выглядеть и работать одинаково во всех городах Украины. Это обеспечит равномерное распределение нагрузки.

Теперь между отключениями будет минимум 3,5 часа с электричеством.

По всей стране каждую группу разделили на подгруппы. Теперь, когда всю группу выключать не нужно, облэнерго может выключить только полгруппы и более точно распределить нагрузку на энергосистему, — объясняют в компании. Поделиться

Это позволяет увеличить количество потребителей, одновременно получающих электроэнергию.

Руководитель компании YASNO Сергей Коваленко акцентировал, что этот подход закреплен официально

Основным временным промежутком, которым будут пользоваться операторы системы распределения, будет 30 минут. Так как именно столько времени теперь отводится на то, чтобы дом был включен после обесточивания, — объяснил Коваленко. Поделиться

Также он подчеркнул, что новая система дает больше часов со светом. Совокупно такой подход дает 56 часов со светом в течение недели для каждой очереди в отличие от 38 часов в предыдущих версиях графиков.

Кроме этого группы разделены на 12 подчерк, что делает графики более гибкими в случае необходимости отключить только часть потребителей.

Это позволит выключать только половину пользователей, если такой мощности достаточно.

Энергетики отмечают, что для повторного подключения дома после отключения предусмотрено до 30 минут.