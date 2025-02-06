В Украине введены графики аварийных отключений света — где именно

В ряде областей Украины утром 6 февраля были введены графики аварийного отключения электроэнергий. Украинцев просят более ответственно потреблять электроэнергию.

В 5 областях Украины аварийно отключили электроэнергию

Да, с отключением света столкнулась Полтавщина.

Как отметили в "Полтаваоблэнерго" , в области применен ГАВ.

Уважаемые потребители! По распоряжению НЭК "Укрэнерго", 6 февраля в 09:16 получена команда на ведение 1-й очереди ГАО.

По данным "Сумыоблэнерго" , на территории области были введены графики аварийных отключений.

По указанию НЭК "Укрэнерго", сегодня с 09:11 ГАО в Сумской области действуют для 1 очереди, — говорится в сообщении. Поделиться

Там отметили, что очередь по графикам аварийных отключений не совпадает с очередью при почасовых.

Об аварийных отключениях сообщили в "Кировоградоблэнерго" . В регионе с 09.17 начинают действовать аварийные графики отключения электроэнергии.

Там также предупредили, что из-за одновременного ввода графиков отключения электроэнергии и аварийного отключения время без света может быть более длительным.

Как отмечают в ДТЭК, по команде "Укрэнерго" в Днепропетровске и Донецкой областях применяются экстренные отключения.