В Украине введены графики аварийных отключений света — где именно

В ряде областей Украины утром 6 февраля были введены графики аварийного отключения электроэнергий. Украинцев просят более ответственно потреблять электроэнергию.
Главные тезисы
- Некоторые области Украины ввели графики аварийного отключения электроэнергии 6 февраля.
- НЭК Укрэнерго и местные облэнерго призывают граждан более ответственно относиться к потреблению электроэнергии.
- Рекомендуется использовать электроэнергию экономно, чтобы уменьшить давление на электросети.
В 5 областях Украины аварийно отключили электроэнергию
Да, с отключением света столкнулась Полтавщина.
Как отметили в "Полтаваоблэнерго" , в области применен ГАВ.
Уважаемые потребители! По распоряжению НЭК "Укрэнерго", 6 февраля в 09:16 получена команда на ведение 1-й очереди ГАО.
По данным "Сумыоблэнерго" , на территории области были введены графики аварийных отключений.
Там отметили, что очередь по графикам аварийных отключений не совпадает с очередью при почасовых.
Об аварийных отключениях сообщили в "Кировоградоблэнерго" . В регионе с 09.17 начинают действовать аварийные графики отключения электроэнергии.
Там также предупредили, что из-за одновременного ввода графиков отключения электроэнергии и аварийного отключения время без света может быть более длительным.
Как отмечают в ДТЭК, по команде "Укрэнерго" в Днепропетровске и Донецкой областях применяются экстренные отключения.
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