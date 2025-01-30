Как отмечает руководитель совета Украинской ассоциации возобновляемой энергетики Станислав Игнатьев, в начале февраля в Украине прогнозируется значительное похолодание, что может привести к возобновлению стабилизационных отключений света.
Главные тезисы
- Прогнозируется значительное похолодание в начале февраля, что может привести к возобновлению стабилизационных отключений света в Украине.
- Дефицит электроэнергии в пиковые часы может достигать 4 Гигаватт-часов из-за роста нагрузки при морозах до -16 градусов.
- Благодаря совместным усилиям правительства, энергетических компаний и эффективному управлению власти в последний месяц отключения света в Украине удалось избежать.
Что известно о мощных морозах в начале февраля в Украине
Уже с 5 февраля в Украине прогнозируют морозы до -16 градусов, что может спровоцировать дефицит в энергосети из-за роста нагрузки.
По словам Игнатьева, среднесуточная температура в Украине в начале февраля снизится до -10 градусов. В таком случае дефицит в энергосистеме в пиковые часы будет достигать 4 Гигаватт-часов.
Игнатьев уточняет, что сейчас технически дефицит можно покрыть на уровне 2,1 Гигаватт-часов, но только при наличии необходимой электроэнергии у европейских соседей. В то же время, это может заставить диспетчеров ввести стабилизационные отключения утром и вечером.
Как Украине в течение последнего месяца удается избегать отключений света
По словам руководителя подкомитета Верховной Рады по энергетической безопасности Виктории Гриб, в Украине уже около месяца не применяются отключения света.
Парламентарий отметила, что, несмотря на все пессимистические прогнозы, энергосистема работает стабильно. Для этого слаженно и эффективно работают Кабинет Министров, Министерство энергетики и энергетические компании.
Больше по теме
- Категория
- Экономика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-