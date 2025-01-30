В Украине могут возобновиться отключения света — когда ждать
Категория
Украина
Дата публикации

В Украине могут возобновиться отключения света — когда ждать

Энергосистема Украины
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Источник:  Телеграф

Как отмечает руководитель совета Украинской ассоциации возобновляемой энергетики Станислав Игнатьев, в начале февраля в Украине прогнозируется значительное похолодание, что может привести к возобновлению стабилизационных отключений света.

Главные тезисы

  • Прогнозируется значительное похолодание в начале февраля, что может привести к возобновлению стабилизационных отключений света в Украине.
  • Дефицит электроэнергии в пиковые часы может достигать 4 Гигаватт-часов из-за роста нагрузки при морозах до -16 градусов.
  • Благодаря совместным усилиям правительства, энергетических компаний и эффективному управлению власти в последний месяц отключения света в Украине удалось избежать.

Что известно о мощных морозах в начале февраля в Украине

Уже с 5 февраля в Украине прогнозируют морозы до -16 градусов, что может спровоцировать дефицит в энергосети из-за роста нагрузки.

По словам Игнатьева, среднесуточная температура в Украине в начале февраля снизится до -10 градусов. В таком случае дефицит в энергосистеме в пиковые часы будет достигать 4 Гигаватт-часов.

В Украине могут вернуться к стабилизационным графикам отключения света
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Игнатьев уточняет, что сейчас технически дефицит можно покрыть на уровне 2,1 Гигаватт-часов, но только при наличии необходимой электроэнергии у европейских соседей. В то же время, это может заставить диспетчеров ввести стабилизационные отключения утром и вечером.

Как Украине в течение последнего месяца удается избегать отключений света

По словам руководителя подкомитета Верховной Рады по энергетической безопасности Виктории Гриб, в Украине уже около месяца не применяются отключения света.

Сегодня проходит месяц, когда в Украине не применяются отключения электроэнергии. Правительство и энергетические компании сделали все возможное, чтобы избежать их, — подчеркивает Гриб.

Парламентарий отметила, что, несмотря на все пессимистические прогнозы, энергосистема работает стабильно. Для этого слаженно и эффективно работают Кабинет Министров, Министерство энергетики и энергетические компании.

Надо отдать должное — в секторе энергетики власти демонстрируют высокий уровень управления, что обеспечило положительный результат, — подчеркивает Гриб.

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