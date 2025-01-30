Як зазначає керівник ради Української асоціації поновлюваної енергетики Станіслав Ігнатьєв, на початку лютого в Україні прогнозується значне похолодання, що може призвести до поновлення стабілізаційних відключень світла.
Головні тези:
- Стабілізаційні відключення світла можуть повернутись в Україні через значне похолодання на початку лютого.
- Прогнози показують, що до -16 градусів морозу очікуються вже з 5 лютого, що може призвести до дефіциту в енергомережі.
- Технічний дефіцит електроенергії у пікові години може сягнути 4 Гігават-годин, але може бути покритий за умови наявності електроенергії у сусідніх країнах.
- Протягом останнього місяця в Україні вдалося уникнути відключень електроенергії завдяки спільним зусиллям уряду, енергетичних компаній та ефективному управлінню влади.
Що відомо про потужні морози на початку лютого в Україні
Зазначається, що вже с 5 лютого в Україні прогнозують морози до -16 градусів, що може спровокувати дефіцит в енергомережі через зростання навантаження.
За словами Ігнатьєва, середньодобова температура в Україні на початку лютого знизиться до — 10 градусів. У такому разі дефіцит в енергосистемі у пікові години сягатиме 4 Гігават-годин.
Ігнатьєв уточнює, що наразі технічно дефіцит можна покрити на рівні 2,1 Гігават-годин, але лише за умови наявності необхідної електроенергії у європейських сусідів. Водночас це може змусити диспетчерів запровадити стабілізаційні відключення вранці та ввечері.
Як Україні протягом останнього місяця вдається уникати відключень світла
За словами керівниці підкомітету Верховної Ради з енергетичної безпеки Вікторії Гриб, в Україні вже близько місяця не застосовують відключення світла.
Парламентар зазначила, що попри всі песимістичні прогнози, енергосистема працює стабільно. Для цього злагоджено та ефективно працюють Кабінет Міністрів, Міністерство енергетики та енергетичні компанії.
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