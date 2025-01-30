Як зазначає керівник ради Української асоціації поновлюваної енергетики Станіслав Ігнатьєв, на початку лютого в Україні прогнозується значне похолодання, що може призвести до поновлення стабілізаційних відключень світла.

Що відомо про потужні морози на початку лютого в Україні

Зазначається, що вже с 5 лютого в Україні прогнозують морози до -16 градусів, що може спровокувати дефіцит в енергомережі через зростання навантаження.

За словами Ігнатьєва, середньодобова температура в Україні на початку лютого знизиться до — 10 градусів. У такому разі дефіцит в енергосистемі у пікові години сягатиме 4 Гігават-годин.

Відключення світла у Києві

Ігнатьєв уточнює, що наразі технічно дефіцит можна покрити на рівні 2,1 Гігават-годин, але лише за умови наявності необхідної електроенергії у європейських сусідів. Водночас це може змусити диспетчерів запровадити стабілізаційні відключення вранці та ввечері.

Як Україні протягом останнього місяця вдається уникати відключень світла

За словами керівниці підкомітету Верховної Ради з енергетичної безпеки Вікторії Гриб, в Україні вже близько місяця не застосовують відключення світла.

Сьогодні минає місяць, відколи в Україні не застосовуються вимкнення електроенергії. Уряд та енергетичні компанії зробили все можливе, аби їх уникнути, — підкреслює Гриб. Поширити

Парламентар зазначила, що попри всі песимістичні прогнози, енергосистема працює стабільно. Для цього злагоджено та ефективно працюють Кабінет Міністрів, Міністерство енергетики та енергетичні компанії.