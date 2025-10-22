Графіки погодинних відключень електроенергії запровадили у низці областей України

З метою заживлення довготривало знеструмлених споживачів – у частині регіонів України замість застосованих раніше аварійних запроваджуються графіки погодинних відключень електроенергії (ГПВ).

У багатьох областях України почали діяти графіки погодинних обмежень світла

Дізнатись час і тривалість знеструмлень за вашою адресою – можете на офіційних сторінках оператора системи розподілу (обленерго) у вашому регіоні, – йдеться в повідомленні “Укренерго”.

Зокрема, ДТЕК опублікував графік відключень на 22 жовтня для жителів Дніпропетровщини, Києва та Київщини.

У частині областей – продовжують діяти зумовлені наслідками російської атаки аварійні відключення.

В усіх регіонах, де раніше застосовувались аварійні відключення, з 16:00 будуть запроваджені графіки погодинних відключень (ГПВ).

Обсяг застосування ГПВ – до трьох черг одночасно.

Також через наслідки попередніх російських обстрілів 22 жовтня в усіх регіонах України з 16:00 до 22:00 будуть діяти графіки обмеження потужності для промислових споживачів.