Графіки погодинних відключень електроенергії запровадили у низці областей України

З метою заживлення довготривало знеструмлених споживачів – у частині регіонів України замість застосованих раніше аварійних запроваджуються графіки погодинних відключень електроенергії (ГПВ).
Головні тези:
- З метою заживлення довготривало знеструмлених споживачів у деяких регіонах України замість аварійних відключень вводяться графіки погодинних відключень електроенергії.
- Жителі різних областей України можуть перевірити час і тривалість можливих відключень за адресою на офіційних сторінках обленерго.
У багатьох областях України почали діяти графіки погодинних обмежень світла
Дізнатись час і тривалість знеструмлень за вашою адресою – можете на офіційних сторінках оператора системи розподілу (обленерго) у вашому регіоні, – йдеться в повідомленні “Укренерго”.
Зокрема, ДТЕК опублікував графік відключень на 22 жовтня для жителів Дніпропетровщини, Києва та Київщини.
У частині областей – продовжують діяти зумовлені наслідками російської атаки аварійні відключення.
В усіх регіонах, де раніше застосовувались аварійні відключення, з 16:00 будуть запроваджені графіки погодинних відключень (ГПВ).
Обсяг застосування ГПВ – до трьох черг одночасно.
Також через наслідки попередніх російських обстрілів 22 жовтня в усіх регіонах України з 16:00 до 22:00 будуть діяти графіки обмеження потужності для промислових споживачів.
