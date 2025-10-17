Укренерго попереджає про нові аварійні відключення електроенергії — коли саме
Категорія
Економіка
Дата публікації

Укренерго попереджає про нові аварійні відключення електроенергії — коли саме

світло
Джерело:  Укрінформ

17 жовтня планується застосування аварійних відключень електроенергії під час вечірнього максимуму споживання; у східній частині країни можливе поновлення відключень у найближчу годину.

Головні тези:

  • Укренерго попереджає про нові аварійні відключення електроенергії, які заплановані на 17 жовтня.
  • Графіки аварійних відключень частково стосуються побутових споживачів.
  • Росіяни перейшли до тактики 'випаленої землі' при атаках на енергетику, під час яких знищуються цілі енергорайони та теплоелектроцентралі.

В Україні заплановані нові аварійні відключення світла: що відомо

Про це повідомив голова правління НЕК "Укренерго" Віталій Зайченко у телеефірі.

Графіки аварійних відключень частково застосовуються до побутових споживачів. Ці обмеження сьогодні будуть у період проходження вечірнього максимуму навантаження і, можливо, у найближчу годину по східній частині України.

Він наголосив, що росіяни перейшли до тактики "випаленої землі" при атаках на енергетику, знищуючи послідовно цілі енергорайони. При цьому від ударів особливо страждають теплоелектроцентралі.

Енергетики подовжують відновлювати об'єкти, які вже вражалися десятки разів, і продовжують забезпечувати світло для мешканців України.

Зайченко додав, що близько половини автотрансформаторів системи передачі мають захист від шахедних атак.

