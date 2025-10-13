Аварійні відключення електроенергії запроваджено у 5 областях України — яка причина

13 жовтня у п'яти областях України запровадили аварійні відключення електроенергії через російські атаки на об’єкти енергетики.

У 5 областях України запровадили аварійні відключення електроенергії

За повідомленням ДТЕК, екстрені відключення електроенергії вже застосовані у Дніпропетровській та Донецькій областях за командою Укренерго.

Також з 8:48 аварійне відключення електроенергії введене у Кіровоградській області.

Крім того, у Полтавській області з 9:07 застосовано графік аварійного відключення споживачів електроенергії (ГАВ).

Причина відключення світла — наслідки російських атак на об`єкти енергетики.

Послуга з розподілу електричної енергії буде відновлена після ліквідації аварійної ситуації та отримання відповідних команд від НЕК "Укренерго".

За вказівкою НЕК "Укренерго" на території Сумщини також введені графіки аварійних відключень. Наразі ГАВ діють для 4 черг споживачів, повідомили в АТ "Сумиобленерго".

Зауважимо, графіки аварійних відключень застосовуються в аварійних випадках, коли потрібно дуже швидко знизити величину споживаної потужності.

У таких ситуаціях тривалість знеструмлення спрогнозувати неможливо, оскільки це — аварійна ситуація.