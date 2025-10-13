Аварийные отключения электроэнергии введены в 5 областях Украины — какая причина
Аварийные отключения электроэнергии введены в 5 областях Украины — какая причина

ДТЭК
энергосистема
13 октября в пяти областях Украины ввели аварийные отключения электроэнергии из-за российских атак на объекты энергетики.

Главные тезисы

  • Российские атаки на объекты энергетики привели к аварийным отключениям электроэнергии в 5 областях Украины.
  • Действия Укрэнерго и других компаний направлены на ликвидацию аварийной ситуации и восстановление электроснабжения.
  • Введение графиков аварийных отключений необходимо для снижения потребляемой мощности в критических ситуациях.

В 5 областях Украины ввели аварийные отключения электроэнергии

По сообщению ДТЭК, экстренные отключения электроэнергии уже применены в Днепропетровской и Донецкой областях по команде Укрэнерго.

Также с 8.48 аварийное отключение электроэнергии введено в Кировоградской области.

Кроме того, в Полтавской области с 9.07 применен график аварийного отключения потребителей электроэнергии (ГАО).

Причина отключения света — последствия российских атак на объекты энергетики.

Услуга по распределению электроэнергии будет возобновлена после ликвидации аварийной ситуации и получения соответствующих команд от НЭК "Укрэнерго".

По указанию НЭК "Укрэнерго" на территории Сумщины также введены графики аварийных отключений. В настоящее время ГАО действуют для 4 очередей потребителей, сообщили в АО "Сумыоблэнерго".

Заметим, графики аварийных отключений используются в аварийных вариантах, когда необходимо очень стремительно понизить величину потребляемой мощности.

В таких ситуациях продолжительность обесточивания спрогнозировать невозможно, поскольку это аварийная ситуация.

