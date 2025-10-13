Аварийные отключения электроэнергии введены в 5 областях Украины — какая причина

13 октября в пяти областях Украины ввели аварийные отключения электроэнергии из-за российских атак на объекты энергетики.
Главные тезисы
- Российские атаки на объекты энергетики привели к аварийным отключениям электроэнергии в 5 областях Украины.
- Действия Укрэнерго и других компаний направлены на ликвидацию аварийной ситуации и восстановление электроснабжения.
- Введение графиков аварийных отключений необходимо для снижения потребляемой мощности в критических ситуациях.
В 5 областях Украины ввели аварийные отключения электроэнергии
По сообщению ДТЭК, экстренные отключения электроэнергии уже применены в Днепропетровской и Донецкой областях по команде Укрэнерго.
Также с 8.48 аварийное отключение электроэнергии введено в Кировоградской области.
Причина отключения света — последствия российских атак на объекты энергетики.
Услуга по распределению электроэнергии будет возобновлена после ликвидации аварийной ситуации и получения соответствующих команд от НЭК "Укрэнерго".
По указанию НЭК "Укрэнерго" на территории Сумщины также введены графики аварийных отключений. В настоящее время ГАО действуют для 4 очередей потребителей, сообщили в АО "Сумыоблэнерго".
Заметим, графики аварийных отключений используются в аварийных вариантах, когда необходимо очень стремительно понизить величину потребляемой мощности.
В таких ситуациях продолжительность обесточивания спрогнозировать невозможно, поскольку это аварийная ситуация.
