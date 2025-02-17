В Украине ввели аварийные отключения света в нескольких областях

В Украине утром 17 февраля ввели графики аварийного отключения электроэнергий. Украинцев просят более ответственно потреблять электроэнергию.

В Украине аварийно отключают свет из-за атак РФ

По данным ДТЭК, "Укрэнерго" дало команду о применении графиков экстренного отключения электроэнергии в Киеве и Киевской области.

Кроме того, предупреждение о возможных отключениях света пришло киевлянам в приложении "Киев Цифровой".

В Днепропетровской области также используются экстренные отключения.

На территории Сумской области с 08.30 введены графики аварийных отключений.

В настоящее время ГАО действуют для 1 и 2 очередей потребителей, — говорится в сообщении "Сумыоблэнерго". Поделиться

Об аварийных отключениях сообщили в "Кировоградоблэнерго". В регионе с 08.30 начинают действовать аварийные графики отключения электроэнергии.

Начальник Черкасской ОВА Игорь Трибунец сообщил, что по команде НЭК "Укрэнерго" сегодня, 17 февраля, по области частично применены аварийные отключения электроэнергии.

Принятые меры направлены на сохранение энергосистемы Украины, — написал он.

Также нет света у большинства потребителей в Херсоне.

Темные русские силы снова пытаются лишить нас света. В результате вражеских обстрелов обесточены электросети. Электроснабжение частично отсутствует в Днепровском и Центральном районах. В Корабельном районе фиксируется "сложная ситуация". Энергетики постепенно устраняют повреждения. Херсон живет. Свет победит, — сообщил начальник херсонской МВА Роман Мрочко.

Около 08:50 в Укрэнерго уточнили, что в Украине применены аварийные отключения электроэнергии. Причина — последствия российских атак на энергообъекты.

В настоящее время в первую очередь будут отключаться промышленные потребители и бизнес.

А вот ограничения для бытовых потребителей применяются только в редких случаях (за исключением аварийных ситуаций в сетях облэнерго).