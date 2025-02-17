В Україні ввели аварійні відключення світла у кількох областях
Категорія
Економіка
Дата публікації

В Україні ввели аварійні відключення світла у кількох областях

Світло
Джерело:  Укренерго

В Україні вранці 17 лютого почали вводити графіки аварійного відключення електроенергій. Українців просять відповідальніше споживати електроенергію.

Головні тези:

  • Україна вводить аварійні відключення світла через атаки з боку РФ, що призводить до знеструмлення певних областей.
  • Деякі області, такі як Київ, Дніпропетровська та Сумська, вже почали діяти за графіками аварійних відключень.
  • Атаки на енергооб'єкти призвели до введення відключень споживачів за пріоритетами, в першу чергу — промислових та бізнесових клієнтів.

В Україні аварійно відключають світло через атаки РФ

За даними ДТЕК, "Укренерго", дало команду про застосування графіків екстреного відключення електроенергії у Києві та Київській області.

Окрім того попередження про можливі відключення світла прийшло киянам у застосунку "Київ Цифровий".

У Дніпропетровській області також застосовуються екстрені відключення.

На території Сумської області з 08:30 введені графіки аварійних відключень.

Наразі ГАВ діють для 1 та 2 черг споживачів, — сказано у повідомленні "Сумиобленерго".

Про аварійні відключення повідомили у "Кіровоградобленерго". У регіоні з 08:30 починають діяти аварійні графіки відключення електроенергії.

Начальник Черкаської ОВА Ігор Трибунець повідомив, що за командою НЕК "Укренерго", сьогодні, 17 лютого, по області частково застосовані аварійні відключення електроенергії.

Вжиті заходи спрямовані на збереження енергосистеми України, — написав він.

Також немає світла у більшості споживачів у Херсоні.

Темні російські сили знову намагаються позбавити нас світла. Внаслідок ворожих обстрілів знеструмлені електромережі. Електропостачання частково відсутнє у Дніпровському та Центральному районах. У Корабельному районі фіксується "складна ситуація". Енергетики поступово ліквідовують пошкодження. Херсон живе. Світло переможе, — повідомив начальник херсонської МВА Роман Мрочко.

Близько 08:50 в "Укренерго" уточнили, що в Україні застосовані аварійні відключення електроенергії. Причина — наслідки російських атак на енергооб’єкти.

Наразі першочергово будуть відключаються промислові споживачі та бізнес.

А ось обмеження для побутових споживачів застосовуються лише в окремих випадках (за винятком аварійних ситуацій в мережах обленерго).

Ситуація в енергосистемі може змінитись. Стежте за повідомленнями на сторінках операторів системи розподілу (обленерго).

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