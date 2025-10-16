Аварійні відключення світла застосовані у кількох областях України та Києві
Аварійні відключення світла застосовані у кількох областях України та Києві

Вранці 16 жовтня у кількох областях України ввели графіки відключення світла. Причиною таких заходів стала нічна атака росіян на критичну інфраструктуру.

Головні тези:

  • Нічна атака росіян на Україну призвела до аварійних відключень світла у деяких регіонах України.
  • На Дніпропетровщині, Полтавщині, Сумщині та Кіровоградщині введені примусові відключення електроенергії.
  • Графіки аварійних та екстрених відключень світла застосовані в Києві та на Київщині з метою забезпечення безпеки і надійності енергопостачання.

У Києві та низці областей України застосовано аварійні відключення електроенергії

Через нічну атаку Росії на Україну на Дніпропетровщині, Полтавщині, Сумщині та Кіровоградщині запроваджено графіки аварійних та екстрених відключень світла.

Крім того, застосовано екстрені відключення електроенергії. Вони введені на Дніпропетровщині за командою Укренерго, повідомили в ДТЕК.

Як повідомили у в АТ "Сумиобленерго", на території області введені графіки аварійних відключень (ГАВ). Наразі вони діють для 1 та 2 черг споживачів.

Так само і на Полтавщині. За даними "Полтаваобленерго", у регіоні застосовано ГАВ для двох черг.

У Києві та на Київщині також діють аварійні відключення світла.

В Укренерго пізніше повідомили, що відключення світла зараз діють у Харківській, Запорізькій, Хмельницькій та частині Черкаської областей.

З 16:00 і до кінця доби також можливе запровадження графіків обмеження потужності для промислових споживачів.

