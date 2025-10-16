Аварийные отключения света применены в нескольких областях Украины и Киеве

Утром 16 октября в нескольких областях Украины были введены графики отключения света. Причиной таких мер стала ночная атака россиян на критическую инфраструктуру.

В Киеве и ряде областей Украины применены аварийные отключения электроэнергии

Из-за ночной атаки России на Украину в Днепропетровской, Полтавской, Сумской и Кировоградской областях введены графики аварийных и экстренных отключений света.

Кроме того, применены экстренные отключения электроэнергии. Они введены в Днепропетровской области по команде Укрэнерго, сообщили в ДТЭК.

Как сообщили в АО "Сумыоблэнерго", на территории области введены графики аварийных отключений (ГАО). В настоящее время они действуют для 1 и 2 очередей потребителей. Поделиться

Так же и в Полтавской области. По данным "Полтаваоблэнерго", в регионе применен ГАВ для двух очередей.

В Киеве и Киевской области также действуют аварийные отключения света.

В Укрэнерго позже сообщили, что отключения света сейчас действуют в Харьковской, Запорожской, Хмельницкой и части Черкасской областей.