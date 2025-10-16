Аварийные отключения света применены в нескольких областях Украины и Киеве

Утром 16 октября в нескольких областях Украины были введены графики отключения света. Причиной таких мер стала ночная атака россиян на критическую инфраструктуру.
Главные тезисы
- Ночная атака российских войск на Украину стала причиной аварийных отключений света в Днепропетровской, Полтавской, Сумской и Кировоградской областях.
- Применение графиков аварийных и экстренных отключений света в Киеве и других регионах Украины направлено на обеспечение безопасности и надежности энергоснабжения.
- Днепропетровская, Полтавская, Сумская и Кировоградская области вводят экстренные меры по отключению электроэнергии для обеспечения стабильности системы.
В Киеве и ряде областей Украины применены аварийные отключения электроэнергии
Из-за ночной атаки России на Украину в Днепропетровской, Полтавской, Сумской и Кировоградской областях введены графики аварийных и экстренных отключений света.
Кроме того, применены экстренные отключения электроэнергии. Они введены в Днепропетровской области по команде Укрэнерго, сообщили в ДТЭК.
Так же и в Полтавской области. По данным "Полтаваоблэнерго", в регионе применен ГАВ для двух очередей.
В Киеве и Киевской области также действуют аварийные отключения света.
В Укрэнерго позже сообщили, что отключения света сейчас действуют в Харьковской, Запорожской, Хмельницкой и части Черкасской областей.
С 16:00 до конца суток также возможно введение графиков ограничения мощности для промышленных потребителей.
