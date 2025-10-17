Укрэнерго предупреждает о новых аварийных отключениях электроэнергии — когда именно

17 октября планируется применение аварийных отключений электроэнергии в вечерний максимум потребления; в восточной части страны возможно возобновление отключений в ближайшее время.

В Украине запланированы новые аварийные отключения света: что известно

Об этом сообщил глава правления НЭК "Укрэнерго" Виталий Зайченко в телеэфире.

Графики аварийных отключений частично используются к бытовым потребителям. Эти ограничения сегодня будут в период прохождения вечернего максимума погрузки и, возможно, в ближайшее время по восточной части Украины. Поделиться

Он отметил, что россияне перешли к тактике "выжженной земли" при атаках на энергетику, уничтожая последовательно целые энергорайоны. При этом от ударов особенно страдают теплоэлектроцентрали.

Энергетики продолжают восстанавливать объекты, которые уже поражались десятки раз, и продолжают снабжать свет для жителей Украины.

Зайченко добавил, что около половины автотрансформаторов системы передачи имеют защиту от шахидных атак.