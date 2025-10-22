Графики почасовых отключений электроэнергии были введены в ряде областей Украины
Графики почасовых отключений электроэнергии были введены в ряде областей Украины

Источник:  Укрэнерго

С целью заживления долго обесточенных потребителей – в части регионов Украины вместо применявшихся ранее аварийных вводятся графики почасовых отключений электроэнергии (ГПО).

Главные тезисы

  • В некоторых регионах Украины вместо аварийных отключений вводятся графики почасовых отключений электроэнергии для восстановления обесточенных потребителей.
  • Жители могут узнать время и продолжительность отключений по своему адресу на официальных страницах облэнерго.
  • Графики почасовых отключений устанавливаются до трех очередей одновременно в регионах, где ранее были применены аварийные отключения.

Во многих областях Украины начали действовать графики почасовых ограничений света

Узнать время и продолжительность обесточений по вашему адресу — можете на официальных страницах оператора системы распределения (облэнерго) в вашем регионе, — говорится в сообщении Укрэнерго.

В частности, ДТЭК опубликовал график отключений на 22 октября для жителей Днепропетровщины, Киева и Киевщины.

В части областей — продолжают действовать обусловленные последствиями российской атаки аварийные отключения.

Во всех регионах, где ранее применялись аварийные отключения, с 16.00 будут введены графики почасовых отключений (ГПО).

Объем применения ГПО — до трех очередей одновременно.

Также из-за последствий предыдущих российских обстрелов 22 октября во всех регионах Украины с 16:00 до 22:00 будут действовать графики ограничения мощности для промышленных потребителей.

