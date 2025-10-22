Графики почасовых отключений электроэнергии были введены в ряде областей Украины

С целью заживления долго обесточенных потребителей – в части регионов Украины вместо применявшихся ранее аварийных вводятся графики почасовых отключений электроэнергии (ГПО).
Во многих областях Украины начали действовать графики почасовых ограничений света
Узнать время и продолжительность обесточений по вашему адресу — можете на официальных страницах оператора системы распределения (облэнерго) в вашем регионе, — говорится в сообщении Укрэнерго.
В частности, ДТЭК опубликовал график отключений на 22 октября для жителей Днепропетровщины, Киева и Киевщины.
В части областей — продолжают действовать обусловленные последствиями российской атаки аварийные отключения.
Во всех регионах, где ранее применялись аварийные отключения, с 16.00 будут введены графики почасовых отключений (ГПО).
Объем применения ГПО — до трех очередей одновременно.
Также из-за последствий предыдущих российских обстрелов 22 октября во всех регионах Украины с 16:00 до 22:00 будут действовать графики ограничения мощности для промышленных потребителей.
