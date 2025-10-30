Графики отключений света вводятся по всей Украине из-за массированной атаки РФ
Категория
Экономика
Дата публикации

Графики отключений света вводятся по всей Украине из-за массированной атаки РФ

графики
Читати українською
Источник:  Укрэнерго

В результате массированной ракетно-дроновой атаки России на энергетическую инфраструктуру в ночь на 30 октября в большинстве регионов Украины введены аварийные отключения электроэнергии. Также по всей стране введены графики ограничений потребления света.

Главные тезисы

  • В результате массированных ракетно-дроновых атак России на энергетическую инфраструктуру в Украине введены аварийные отключения электроэнергии.
  • По всей стране введены графики ограничений потребления света для стабилизации ситуации в энергосистеме.
  • Экстренные отключения вводятся в различных областях Украины, таких как Киевская, Одесская, Днепропетровская, после массированного обстрела объектов энергетической инфраструктуры.

Украина вводит графики ограничений использования электроэнергии: что известно

Аварийные отключения будут упразднены после стабилизации ситуации в энергосистеме.

По информации ДТЭК, экстренные отключения вводятся в Киеве, Киевской, Одесской и Днепропетровской областях.

Из-за массированного обстрела по команде Укрэнерго в Киеве, Киевской и Днепропетровской области применены экстренные отключения.

В настоящее время во всех регионах Украины введены меры ограничения потребления.

Время и объем ограничений будут следующими:

  • с 08:00 до 19:00 — объемом от 1 очереди до 2 очередей

Графики ограничения мощности:

  • с 08:00 до 19:00 — для промышленных потребителей

График отключений по вашему адресу — узнайте на официальных страницах облэнерго.

Известно, что сегодня под российской атакой находились объекты энергетической, железнодорожной, жилищной инфраструктуры.

Оккупанты били по Добротворской ТЭС (Львовская область), Бурштынской и Калушской ТЭС (Ивано-Франковская область), Ладыжинской ТЭС (Винницкая область).

Больше по теме

Категория
Экономика
Дата публикации
Додати до обраного
В Украине введены графики аварийных отключений света — где именно
ДТЭК
свет
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
В большинстве регионов Украины действуют аварийные отключения электроэнергии
Министерство энергетики Украины
Аварийные отключения электроэнергии в Украине – что известно
Категория
Экономика
Дата публикации
Додати до обраного
Графики почасовых отключений электроэнергии были введены в ряде областей Украины
свет

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?