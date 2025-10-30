Графики отключений света вводятся по всей Украине из-за массированной атаки РФ

В результате массированной ракетно-дроновой атаки России на энергетическую инфраструктуру в ночь на 30 октября в большинстве регионов Украины введены аварийные отключения электроэнергии. Также по всей стране введены графики ограничений потребления света.
Главные тезисы
- В результате массированных ракетно-дроновых атак России на энергетическую инфраструктуру в Украине введены аварийные отключения электроэнергии.
- По всей стране введены графики ограничений потребления света для стабилизации ситуации в энергосистеме.
- Экстренные отключения вводятся в различных областях Украины, таких как Киевская, Одесская, Днепропетровская, после массированного обстрела объектов энергетической инфраструктуры.
Украина вводит графики ограничений использования электроэнергии: что известно
Аварийные отключения будут упразднены после стабилизации ситуации в энергосистеме.
По информации ДТЭК, экстренные отключения вводятся в Киеве, Киевской, Одесской и Днепропетровской областях.
В настоящее время во всех регионах Украины введены меры ограничения потребления.
Время и объем ограничений будут следующими:
с 08:00 до 19:00 — объемом от 1 очереди до 2 очередей
Графики ограничения мощности:
с 08:00 до 19:00 — для промышленных потребителей
График отключений по вашему адресу — узнайте на официальных страницах облэнерго.
Известно, что сегодня под российской атакой находились объекты энергетической, железнодорожной, жилищной инфраструктуры.
Оккупанты били по Добротворской ТЭС (Львовская область), Бурштынской и Калушской ТЭС (Ивано-Франковская область), Ладыжинской ТЭС (Винницкая область).
