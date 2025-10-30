Графики отключений света вводятся по всей Украине из-за массированной атаки РФ

В результате массированной ракетно-дроновой атаки России на энергетическую инфраструктуру в ночь на 30 октября в большинстве регионов Украины введены аварийные отключения электроэнергии. Также по всей стране введены графики ограничений потребления света.

Украина вводит графики ограничений использования электроэнергии: что известно

Аварийные отключения будут упразднены после стабилизации ситуации в энергосистеме.

По информации ДТЭК, экстренные отключения вводятся в Киеве, Киевской, Одесской и Днепропетровской областях.

Из-за массированного обстрела по команде Укрэнерго в Киеве, Киевской и Днепропетровской области применены экстренные отключения. Поделиться

В настоящее время во всех регионах Украины введены меры ограничения потребления.

Время и объем ограничений будут следующими:

с 08:00 до 19:00 — объемом от 1 очереди до 2 очередей

Графики ограничения мощности:

с 08:00 до 19:00 — для промышленных потребителей

График отключений по вашему адресу — узнайте на официальных страницах облэнерго.

Известно, что сегодня под российской атакой находились объекты энергетической, железнодорожной, жилищной инфраструктуры.