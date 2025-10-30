Укренерго знову ввело графіки відключень світла — скільки діятимуть

В усіх областях України вимушено повертаються графіки погодинних відключень світла вдень 30 жовтня. Причина - наслідки масованої атаки РФ на енергооб’єкти.

Укренерго вводить погодинні графіки обмеження світла

Через складну ситуацію в енергосистемі — в усіх регіонах України вимушено поновлюється застосування заходів обмеження споживання.

Графіки погодинних відключень будуть застосовуватись з 15:00 до 22:00 обсягом від 1 до 2 черг.

Причина застосування обмежень — наслідки масованої ракетно-дронової атаки на енергооб’єкти 30 жовтня. Поширити

Всіх українців попередили, що час та обсяг застосування обмежень протягом дня можуть змінитись. Актуальну інформацію щодо відключень можна знайти на офіційних сторінках обленерго в соцмережах.

Нагадаємо, в ніч на 30 жовтня країна-агресорка здійснила чергову масовану ракетно-дронову атаку по енергетичній інфраструктурі України.

Під ударом опинилися західні області, зокрема Вінницька, Львівська, Івано-Франківська, а також Дніпропетровщина, Запоріжжя й Миколаївщина. Поширити

Пошкодження отримали теплоелектростанції, об’єкти енергетики, житлові будинки та підприємства. Знеструмлені сотні населених пунктів, у кількох регіонах зафіксовані поранені, серед них діти.

За словами заступника міністра енергетики Миколи Колісника, масована атака окупантів спричинила значні пошкодження та перебої з електропостачанням.

Він повідомив, що на Вінниччині знеструмлені понад 400 населених пунктів, на Дніпропетровщині — 125, у Запорізькій області — 148. Колісник додав, що наслідки обстрілів є і Львівщині.