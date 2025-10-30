Укренерго знову ввело графіки відключень світла — скільки діятимуть

В усіх областях України вимушено повертаються графіки погодинних відключень світла вдень 30 жовтня. Причина - наслідки масованої атаки РФ на енергооб’єкти.
Головні тези:
- Укренерго вводить погодинні графіки відключень світла в усіх областях України через наслідки масованої атаки РФ на енергооб’єкти.
- Графіки погодинних відключень будуть діяти з 15:00 до 22:00 обсягом від 1 до 2 черг.
- Пошкодження внаслідок атаки РФ стали причиною застосування обмежень у електропостачанні.
Укренерго вводить погодинні графіки обмеження світла
Через складну ситуацію в енергосистемі — в усіх регіонах України вимушено поновлюється застосування заходів обмеження споживання.
Графіки погодинних відключень будуть застосовуватись з 15:00 до 22:00 обсягом від 1 до 2 черг.
Всіх українців попередили, що час та обсяг застосування обмежень протягом дня можуть змінитись. Актуальну інформацію щодо відключень можна знайти на офіційних сторінках обленерго в соцмережах.
Нагадаємо, в ніч на 30 жовтня країна-агресорка здійснила чергову масовану ракетно-дронову атаку по енергетичній інфраструктурі України.
Пошкодження отримали теплоелектростанції, об’єкти енергетики, житлові будинки та підприємства. Знеструмлені сотні населених пунктів, у кількох регіонах зафіксовані поранені, серед них діти.
За словами заступника міністра енергетики Миколи Колісника, масована атака окупантів спричинила значні пошкодження та перебої з електропостачанням.
Він повідомив, що на Вінниччині знеструмлені понад 400 населених пунктів, на Дніпропетровщині — 125, у Запорізькій області — 148. Колісник додав, що наслідки обстрілів є і Львівщині.
