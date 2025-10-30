Укрэнерго снова ввело графики отключений света — сколько будут действовать

Во всех областях Украины вынужденно возвращаются графики почасовых отключений света днем 30 октября. Причина – последствия массированной атаки РФ на энергообъекты.
Главные тезисы
- В результате массированной атаки РФ, Укрэнерго вынужден вводить почасовые графики отключений света.
- Ограничения будут действовать с 15:00 до 22:00 во всех регионах Украины.
- Повреждения энергообъектов послужили причиной применения ограничений в электроснабжении.
Укрэнерго вводит почасовые графики ограничения света
Из-за сложной ситуации в энергосистеме во всех регионах Украины вынужденно возобновляется применение мер ограничения потребления.
Графики почасовых отключений будут применяться с 15:00 до 22:00 объемом от 1 до 2 очередей.
Все украинцы предупредили, что время и объем применения ограничений в течение дня могут измениться. Актуальную информацию об отключениях можно найти на официальных страницах облэнерго в соцсетях.
Напомним, в ночь на 30 октября страна-агрессорка совершила очередную массированную ракетно-дроновую атаку по энергетической инфраструктуре Украины.
Повреждения получили теплоэлектростанции, объекты энергетики, жилые дома и предприятия. Обесточены сотни населенных пунктов, в нескольких регионах зафиксированы раненые, в том числе дети.
По словам заместителя министра энергетики Николая Колесника, массированная атака окупантов вызвала значительные повреждения и перебои с электроснабжением.
Он сообщил, что в Винницкой области обесточены более 400 населенных пунктов, в Днепропетровщине — 125, в Запорожской области — 148. Колесник добавил, что последствия обстрелов есть и во Львовской области.
