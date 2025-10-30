Укрэнерго снова ввело графики отключений света — сколько будут действовать
Категория
Экономика
Дата публикации

Укрэнерго снова ввело графики отключений света — сколько будут действовать

свет
Читати українською
Источник:  Укрэнерго

Во всех областях Украины вынужденно возвращаются графики почасовых отключений света днем 30 октября. Причина – последствия массированной атаки РФ на энергообъекты.

Главные тезисы

  • В результате массированной атаки РФ, Укрэнерго вынужден вводить почасовые графики отключений света.
  • Ограничения будут действовать с 15:00 до 22:00 во всех регионах Украины.
  • Повреждения энергообъектов послужили причиной применения ограничений в электроснабжении.

Укрэнерго вводит почасовые графики ограничения света

Из-за сложной ситуации в энергосистеме во всех регионах Украины вынужденно возобновляется применение мер ограничения потребления.

Графики почасовых отключений будут применяться с 15:00 до 22:00 объемом от 1 до 2 очередей.

Причина применения ограничений — последствия массированной ракетно-дроновой атаки на энергообъекты 30 октября.

Все украинцы предупредили, что время и объем применения ограничений в течение дня могут измениться. Актуальную информацию об отключениях можно найти на официальных страницах облэнерго в соцсетях.

Напомним, в ночь на 30 октября страна-агрессорка совершила очередную массированную ракетно-дроновую атаку по энергетической инфраструктуре Украины.

Под ударом оказались западные области, в частности, Винницкая, Львовская, Ивано-Франковская, а также Днепропетровщина, Запорожье и Николаевщина.

Повреждения получили теплоэлектростанции, объекты энергетики, жилые дома и предприятия. Обесточены сотни населенных пунктов, в нескольких регионах зафиксированы раненые, в том числе дети.

По словам заместителя министра энергетики Николая Колесника, массированная атака окупантов вызвала значительные повреждения и перебои с электроснабжением.

Он сообщил, что в Винницкой области обесточены более 400 населенных пунктов, в Днепропетровщине — 125, в Запорожской области — 148. Колесник добавил, что последствия обстрелов есть и во Львовской области.

Больше по теме

Категория
Экономика
Дата публикации
Додати до обраного
В Украине введены графики аварийных отключений света — где именно
ДТЭК
свет
Категория
Экономика
Дата публикации
Додати до обраного
Графики почасовых отключений электроэнергии были введены в ряде областей Украины
свет
Категория
Экономика
Дата публикации
Додати до обраного
Графики отключений света вводятся по всей Украине из-за массированной атаки РФ
графики

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?