Росія знову атакувала енергооб'єкти України у кількох областях — графіки погодинних відключень зберігаються
Категорія
Економіка
Дата публікації

Росія знову атакувала енергооб'єкти України у кількох областях — графіки погодинних відключень зберігаються

енергосистема
Джерело:  Укренерго

Через російські атаки у ніч на 10 листопада є нові пошкодження енергетичної інфраструктури у деяких областях України. До кінця доби у більшості областей застосовуються обмеження споживання електрики.

Головні тези:

  • Російські атаки призвели до пошкоджень енергооб'єктів у деяких областях України та обмежень споживання електрики.
  • Ліквідація наслідків атак триває, енергетики зусиллями відновлюють роботу обладнання.
  • Застосування графіків погодинних відключень та рекомендації щодо ощадливого споживання допоможуть уникнути тривалі знеструмлення для всіх споживачів.

РФ знову атакувала енергооб'єкти України: що відомо

Через ворожі обстріли — є чергові пошкодження енергооб’єктів в окремих областях. Триває ліквідація наслідків попередніх масованих ракетно-дронових атак на енергосистему. Енергетики роблять усе можливе, щоб якнайшвидше відновити роботу пошкодженого обладнання.

Через наслідки масованих атак у більшості областей упродовж доби 10 листопада застосовуються графіки обмеження потужності для промисловості та графіки погодинних відключень обсягом від 2 до 4 черг.

Зазначається, що споживання електроенергії в Україні залишається високим.

Враховуючи погодні умови та наслідки російських атак — необхідність в ощадливому споживанні електроенергії зберігатиметься протягом всієї доби. Будь ласка, обмежте користування потужними електроприладами, перенесіть енергоємні процеси на нічний час, коли навантаження на енергосистему найменше. Ощадливе споживання електроенергії кожним споживачем сприятиме меншій тривалості часу вимушених знеструмлень для всіх.


