Росія знову атакувала енергооб'єкти України у кількох областях — графіки погодинних відключень зберігаються

Враховуючи погодні умови та наслідки російських атак — необхідність в ощадливому споживанні електроенергії зберігатиметься протягом всієї доби. Будь ласка, обмежте користування потужними електроприладами, перенесіть енергоємні процеси на нічний час, коли навантаження на енергосистему найменше. Ощадливе споживання електроенергії кожним споживачем сприятиме меншій тривалості часу вимушених знеструмлень для всіх.