Росія знову атакувала енергооб'єкти України у кількох областях — графіки погодинних відключень зберігаються

Через російські атаки у ніч на 10 листопада є нові пошкодження енергетичної інфраструктури у деяких областях України. До кінця доби у більшості областей застосовуються обмеження споживання електрики.
Головні тези:
- Російські атаки призвели до пошкоджень енергооб'єктів у деяких областях України та обмежень споживання електрики.
- Ліквідація наслідків атак триває, енергетики зусиллями відновлюють роботу обладнання.
- Застосування графіків погодинних відключень та рекомендації щодо ощадливого споживання допоможуть уникнути тривалі знеструмлення для всіх споживачів.
РФ знову атакувала енергооб'єкти України: що відомо
Через ворожі обстріли — є чергові пошкодження енергооб’єктів в окремих областях. Триває ліквідація наслідків попередніх масованих ракетно-дронових атак на енергосистему. Енергетики роблять усе можливе, щоб якнайшвидше відновити роботу пошкодженого обладнання.
Через наслідки масованих атак у більшості областей упродовж доби 10 листопада застосовуються графіки обмеження потужності для промисловості та графіки погодинних відключень обсягом від 2 до 4 черг.
Зазначається, що споживання електроенергії в Україні залишається високим.
Більше по темі
- Категорія
- Економіка
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Економіка
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Економіка
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-