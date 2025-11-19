Жорсткі графіки обмеження електроенергії діятимуть 20 листопада в Україні

В Україні 20 листопада продовжать діяти графіки відключення електроенергії. При цьому вони значно посиляться - одночасно будуть вимикати від 2,5 до 4 черг побутових споживачів.
Головні тези:
- Укренерго анонсувало продовження жорстких графіків відключення електроенергії 20 листопада.
- Вимикання стосуватиметься побутових споживачів усіх регіонів України, з 2,5 до 4 черг одночасно.
- Графіки вимикання пов’язані з наслідками ракетних терактів, спрямованих на українську енергетику, які призвели до посилення обмежень у потужності.
Якими будуть графіки відключення світла 20 листопада в Україні
Вимикати світло будуть в усіх регіонах України. Причиною вимкнень в Укренерго назвали наслідки російських ракетних терактів 19 листопада та попередніх, спрямованих проти української енергетики.
Вимикати 20 листопада будуть від 2,5 до 4 черг одночасно.
Вимкнення будуть діяти з 00:00 до 23:59 - протягом усієї доби.
Нагадаємо, що росіяни в ніч на 19 листопада запустили по Україні 48 ракет та 470 дронів різних типів. Удар окупантів прийшовся на енергетику та цивільну інфраструктуру. Також ворог бив по житлових будинках, найбільше жертв виявилося у Тернополі -25 -, де росіяни зруйнували кілька багатоповерхівок.
