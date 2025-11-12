В Укренерго ввели жорсткі графіки відключення світла на 13 листопада

13 листопада в Україні продовжать діяти відключення електроенергії за графіками. Обсяги обмежень протягом доби становитимуть до 4 черг.

13 листопада світло вимикатимуть по всій Україні

У результаті масованих ворожих ударів по енергетичній інфраструктурі України в більшості регіонів 13 листопада діятимуть наступні обмеження:

з 00:00 до 23:59 графіки погодинних відключень для побутових споживачів обсягом від 2 до 4 черг;

з 00:00 до 23:59 графіки обмеження потужності для промисловості.

"Укренерго" попередило, що протягом доби обсяги обмежень і час їх застосування можуть змінюватись. Ознайомитися з актуальними даними щодо відключень можна на офіційних сторінках обленерго.

12 листопада протягом доби для українців діють графіки відключень світла обсягом від 2 до 4 черг.

Нагадаємо, в Україні посилили відключення світла після масштабного удару росіян по об'єктах енергетичної інфраструктури в ніч на 8 листопада.