В Укренерго ввели жорсткі графіки відключення світла на 13 листопада

13 листопада в Україні продовжать діяти відключення електроенергії за графіками. Обсяги обмежень протягом доби становитимуть до 4 черг.
Головні тези:
- З 00:00 до 23:59 13 листопада в Україні діятимуть жорсткі графіки відключення світла для побутових споживачів та обмеження потужності для промисловості.
- Обсяги обмежень можуть становити від 2 до 4 черг, а час їх застосування піддаватиметься змінам за рішенням Укренерго.
13 листопада світло вимикатимуть по всій Україні
У результаті масованих ворожих ударів по енергетичній інфраструктурі України в більшості регіонів 13 листопада діятимуть наступні обмеження:
з 00:00 до 23:59 графіки погодинних відключень для побутових споживачів обсягом від 2 до 4 черг;
з 00:00 до 23:59 графіки обмеження потужності для промисловості.
"Укренерго" попередило, що протягом доби обсяги обмежень і час їх застосування можуть змінюватись. Ознайомитися з актуальними даними щодо відключень можна на офіційних сторінках обленерго.
12 листопада протягом доби для українців діють графіки відключень світла обсягом від 2 до 4 черг.
Нагадаємо, в Україні посилили відключення світла після масштабного удару росіян по об'єктах енергетичної інфраструктури в ніч на 8 листопада.
