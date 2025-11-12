В Укрэнерго ввели жесткие графики отключения света на 13 ноября

13 ноября в Украине продолжат действовать отключение электроэнергии по графику. Объемы ограничений в течение суток составят до 4 очередей.
Главные тезисы
- 13 ноября в Украине будут действовать жесткие графики отключения света для бытовых потребителей и ограничения мощности для промышленности.
- Объемы ограничений могут составлять от 2 до 4 очередей в течение суток.
- Из-за массированных ударов по энергетической инфраструктуре Украины ожидаются ограничения в большинстве регионов.
13 ноября свет будут выключать по всей Украине
В результате массированных вражеских ударов по энергетической инфраструктуре Украины в большинстве регионов 13 ноября будут действовать следующие ограничения:
с 00:00 до 23:59 графики почасовых отключений для бытовых потребителей объемом от 2 до 4 очередей;
с 00:00 до 23:59 графики ограничения мощности для промышленности.
"Укрэнерго" предупредило, что в течение суток объемы ограничений и время их применения могут изменяться. Ознакомиться с актуальными данными по отключениям можно на официальных страницах облэнерго.
12 ноября в течение суток для украинцев действуют графики отключения света объемом от 2 до 4 очередей.
Напомним, в Украине ужесточили отключение света после масштабного удара россиян по объектам энергетической инфраструктуры в ночь на 8 ноября.
