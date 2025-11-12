В Укрэнерго ввели жесткие графики отключения света на 13 ноября

13 ноября в Украине продолжат действовать отключение электроэнергии по графику. Объемы ограничений в течение суток составят до 4 очередей.

13 ноября свет будут выключать по всей Украине

В результате массированных вражеских ударов по энергетической инфраструктуре Украины в большинстве регионов 13 ноября будут действовать следующие ограничения:

с 00:00 до 23:59 графики почасовых отключений для бытовых потребителей объемом от 2 до 4 очередей;

с 00:00 до 23:59 графики ограничения мощности для промышленности.

"Укрэнерго" предупредило, что в течение суток объемы ограничений и время их применения могут изменяться. Ознакомиться с актуальными данными по отключениям можно на официальных страницах облэнерго.

12 ноября в течение суток для украинцев действуют графики отключения света объемом от 2 до 4 очередей.

Напомним, в Украине ужесточили отключение света после масштабного удара россиян по объектам энергетической инфраструктуры в ночь на 8 ноября.