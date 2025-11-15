Графіки відключень світла 16 листопада діятимуть для більшості областей України

16 листопада обмеження споживання електрики застосовуватимуться у більшості областей України упродовж всієї доби.
Головні тези:
- 16 листопада в більшості областей України будуть застосовуватися жорсткі графіки відключень світла.
- Обмеження споживання електроенергії вводяться через масовані ракетно-дронові атаки на енергооб'єкти.
- Графіки погодинних відключень світла діятимуть з 00:00 до 23:59 з обсягом від 1,5 до 3,5 черг.
Укренерго ввело жорсткі графіки відключень світла на 16 листопада
16 листопада, у більшості регіонів України будуть застосовуватись заходи обмеження споживання.
Причина запровадження обмежень — наслідки масованих російських ракетно-дронових атак на енергооб’єкти.
Зокрема графіки погодинних відключень світла діятимуть з 00:00 до 23:59 обсягом від 1,5 до 3,5 черг.
У Чернігівській області енергетики, зокрема, зменшили кількість споживачів, що залишилися без світла внаслідок російського удару, із 332 тисяч до 173,5 тисячі.
Більше по темі
- Категорія
- Економіка
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Економіка
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Економіка
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-