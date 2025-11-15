Графики отключения света 16 ноября будут действовать для большинства областей Украины

16 ноября ограничения потребления электричества будут применяться в большинстве областей Украины на протяжении всех суток.
Главные тезисы
- 16 ноября в большинстве областей Украины введены жесткие графики отключения света вследствие ракетно-дроновых атак на энергообъекты.
- Массированные российские ракетно-дроновые атаки стали причиной ограничения потребления электроэнергии и мер по сокращению количества потребителей без света.
- Графики почасовых отключений света на 16 ноября в областях Украины будут действовать с 00:00 до 23:59, объемом от 1,5 до 3,5 очередей.
Укрэнерго ввело жесткие графики отключений света на 16 ноября
16 ноября, в большинстве регионов Украины будут применяться меры по ограничению потребления.
Причина введения ограничений — последствия массированных российских ракетно-дроновых атак на энергообъекты.
В частности, графики почасовых отключений света будут действовать с 00:00 до 23:59 объемом от 1,5 до 3,5 очередей.
В Черниговской области энергетики, в частности, уменьшили количество потребителей, оставшихся без света в результате российского удара, с 332 тысяч до 173,5 тысяч.
