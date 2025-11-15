Графики отключения света 16 ноября будут действовать для большинства областей Украины

16 ноября ограничения потребления электричества будут применяться в большинстве областей Украины на протяжении всех суток.

Укрэнерго ввело жесткие графики отключений света на 16 ноября

16 ноября, в большинстве регионов Украины будут применяться меры по ограничению потребления.

Причина введения ограничений — последствия массированных российских ракетно-дроновых атак на энергообъекты.

В частности, графики почасовых отключений света будут действовать с 00:00 до 23:59 объемом от 1,5 до 3,5 очередей.

Кроме того, с 00.00 до 23.59 будут действовать графики ограничения мощности для промышленных потребителей.

В Черниговской области энергетики, в частности, уменьшили количество потребителей, оставшихся без света в результате российского удара, с 332 тысяч до 173,5 тысяч.