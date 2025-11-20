Росія знову атакувала енергооб'єкти України у кількох областях — що відомо
Росія знову атакувала енергооб'єкти України у кількох областях — що відомо

енергосистема
Джерело:  Укренерго

На ранок 20 листопада Укрненерго оголосила про нові атаки Росії на енергосистему України. Так, Чернігівська, Донецька, Дніпропетровська та Харківська області стали цілями атак РФ.

Головні тези:

  • Російські атаки на енергосистему України оголошені Укрненерго на 20 листопада.
  • Енергетики зазначають високий рівень споживання електроенергії та закликають до ощадливого споживання.
  • У результаті дронових ударів російських ворогів зазнали пошкодження енергооб'єкти на Дніпропетровщині.

Укренерго повідомила про стан енергосистеми України після нічних російських атак

Так, стан енергосистеми України наразі має такі особливості:

  • Споживання електроенергії тримається на високому рівні.

  • Зберігається необхідність в ощадливому енергоспоживанні протягом всієї доби.

  • Будь ласка, перенесіть користування потужними електроприладами на період після 22:00.

Вночі ворог завдав дронових ударів по енергооб’єктах у кількох областях. Як наслідок, є знеструмлені споживачі, зокрема — на Дніпропетровщині.

Аварійно-відновлювальні роботи почалися одразу, як тільки дозволила безпекова ситуація. Енергетики роблять усе можливе, щоб якнайшвидше повернути пошкоджене обладнання в роботу.

Через наслідки попередніх масованих ракетно-дронових атак — в усіх регіонах України сьогодні застосовуються заходи обмеження споживання: графіки погодинних відключень, обсягом від 2,5 до 4 черг, а також графіки обмеження потужності для промислових споживачів.

Споживання електроенергії тримається на високому рівні. 20 листопада станом на 9:30, воно було на 2,6% нижчим, ніж минулого дня — у середу. Причина таких змін — більший обсяг застосованих заходів обмеження.

Вчора, 19 листопада, добовий максимум споживання був зафіксований вранці. Він був на 2,6% нижчим, ніж максимум попереднього дня — у вівторок, 18 листопада.  Причина — наслідки масованої ракетно-дронової атаки і застосування заходів обмеження споживання в усіх регіонах України.

Необхідність в ощадливому споживанні електроенергії зберігатиметься сьогодні упродовж всієї доби. Будь ласка, обмежте користування потужними електроприладами. За можливості, перенесіть енергомісткі процеси на період найменшого навантаження на енергосистему — після 22:00. Ощадливе споживання електроенергії сприятиме меншій тривалості вимушених відключень.

