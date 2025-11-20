Росія знову атакувала енергооб'єкти України у кількох областях — що відомо

На ранок 20 листопада Укрненерго оголосила про нові атаки Росії на енергосистему України. Так, Чернігівська, Донецька, Дніпропетровська та Харківська області стали цілями атак РФ.
Головні тези:
- Російські атаки на енергосистему України оголошені Укрненерго на 20 листопада.
- Енергетики зазначають високий рівень споживання електроенергії та закликають до ощадливого споживання.
- У результаті дронових ударів російських ворогів зазнали пошкодження енергооб'єкти на Дніпропетровщині.
Укренерго повідомила про стан енергосистеми України після нічних російських атак
Так, стан енергосистеми України наразі має такі особливості:
Споживання електроенергії тримається на високому рівні.
Зберігається необхідність в ощадливому енергоспоживанні протягом всієї доби.
Будь ласка, перенесіть користування потужними електроприладами на період після 22:00.
Вночі ворог завдав дронових ударів по енергооб’єктах у кількох областях. Як наслідок, є знеструмлені споживачі, зокрема — на Дніпропетровщині.
Через наслідки попередніх масованих ракетно-дронових атак — в усіх регіонах України сьогодні застосовуються заходи обмеження споживання: графіки погодинних відключень, обсягом від 2,5 до 4 черг, а також графіки обмеження потужності для промислових споживачів.
Споживання електроенергії тримається на високому рівні. 20 листопада станом на 9:30, воно було на 2,6% нижчим, ніж минулого дня — у середу. Причина таких змін — більший обсяг застосованих заходів обмеження.
Вчора, 19 листопада, добовий максимум споживання був зафіксований вранці. Він був на 2,6% нижчим, ніж максимум попереднього дня — у вівторок, 18 листопада. Причина — наслідки масованої ракетно-дронової атаки і застосування заходів обмеження споживання в усіх регіонах України.
Необхідність в ощадливому споживанні електроенергії зберігатиметься сьогодні упродовж всієї доби. Будь ласка, обмежте користування потужними електроприладами. За можливості, перенесіть енергомісткі процеси на період найменшого навантаження на енергосистему — після 22:00. Ощадливе споживання електроенергії сприятиме меншій тривалості вимушених відключень.
