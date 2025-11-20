Росія знову атакувала енергооб'єкти України у кількох областях — що відомо

На ранок 20 листопада Укрненерго оголосила про нові атаки Росії на енергосистему України. Так, Чернігівська, Донецька, Дніпропетровська та Харківська області стали цілями атак РФ.

Укренерго повідомила про стан енергосистеми України після нічних російських атак

Так, стан енергосистеми України наразі має такі особливості:

Споживання електроенергії тримається на високому рівні.

Зберігається необхідність в ощадливому енергоспоживанні протягом всієї доби.

Будь ласка, перенесіть користування потужними електроприладами на період після 22:00.

Вночі ворог завдав дронових ударів по енергооб’єктах у кількох областях. Як наслідок, є знеструмлені споживачі, зокрема — на Дніпропетровщині.

Аварійно-відновлювальні роботи почалися одразу, як тільки дозволила безпекова ситуація. Енергетики роблять усе можливе, щоб якнайшвидше повернути пошкоджене обладнання в роботу. Поширити

Через наслідки попередніх масованих ракетно-дронових атак — в усіх регіонах України сьогодні застосовуються заходи обмеження споживання: графіки погодинних відключень, обсягом від 2,5 до 4 черг, а також графіки обмеження потужності для промислових споживачів.

Споживання електроенергії тримається на високому рівні. 20 листопада станом на 9:30, воно було на 2,6% нижчим, ніж минулого дня — у середу. Причина таких змін — більший обсяг застосованих заходів обмеження.

Вчора, 19 листопада, добовий максимум споживання був зафіксований вранці. Він був на 2,6% нижчим, ніж максимум попереднього дня — у вівторок, 18 листопада. Причина — наслідки масованої ракетно-дронової атаки і застосування заходів обмеження споживання в усіх регіонах України.

Необхідність в ощадливому споживанні електроенергії зберігатиметься сьогодні упродовж всієї доби. Будь ласка, обмежте користування потужними електроприладами. За можливості, перенесіть енергомісткі процеси на період найменшого навантаження на енергосистему — після 22:00. Ощадливе споживання електроенергії сприятиме меншій тривалості вимушених відключень.